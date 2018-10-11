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Ford sıfır faiz kampanyası sunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 14:24 | Son Güncelleme

Ford, ekim ayında binek ve ticari modellerine yönelik "sıfır faiz" ve çeşitli indirimleri kapsayan kampanya hazırladı

İSTANBUL (AA) - Ford, ekim ayında binek ve ticari modellerinde uyguladığı "sıfır faiz" fırsatına ek olarak müşterilerine çeşitli indirim ve teklifler sunuyor.

Ford tarafından yapılan açıklamaya göre, marka, sonbaharda müşterilerine birbirinden cazip kampanyalar sunmaya devam ediyor.

Marka, tüm binek ve ticari araç modellerinde "Her Şey Dahil Finans Paketi"nden yararlanacak müşterilerine 45 bin lira peşinatla 12 aya varan taksitli alımlarda sıfır faizli kredi kampanyasını devreye aldı.

Müşteriler "Ford Options Fırsatı" kapsamında da Focus TrendX dizel ve benzinli manuel şanzıman ve EcoSport modellerine tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden yüzde 11, diğer binek modellere ise yüzde 9 indirimle sahip olabiliyor.

Peşin alım yapacak Ford müşterilerine ise Focus TrendX dizel ve benzinli manuel şanzıman yüzde 9, diğer binek modellerde yüzde 7 indirim sunuluyor. Devreye alınan kampanyalarla EcoSport modelinde, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden 20 bin liraya varan indirim yapılıyor.

- Peşin ticari araç alımlarına yüzde 4 indirim

Ford'un ekim ayı boyunca tüm ticari araç modellerinde peşin alımlarda yüzde 4 indirim sunuluyor.

Transit Kamyonet ile Van ve Custom Van modellerinde tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden sunulan yüzde 2 destekli "Kobi-Çiftçi Kampanyası" da tüm ticari araç modellerini kapsayacak şekilde genişletildi.

Ranger ve Connect modellerini tercih eden müşteriler için ise devam eden kampanyalara ek olarak tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden bin liralık takas desteği kampanyası devreye alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Ford kampanya sıfır faiz

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