Ford ticari ve binek araçlarda faizler düştü

Açıklamada Ford Otosan ile yapılan iş birliğine ilişkin görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, şunları kaydetti:

Ford binek araç modellerinde ise 70 bin TL tutarında 12 ay vadeli krediye yüzde sıfır veya 24 ay vadeli kredi yüzde 0,49 faiz oranlarına varan kredi seçenekleri ile müşterilerin ilgisine sunulacak.

Yapılan iş birliğine göre, Hafif ve Orta Ticari Araçlar kapsamında 72 bin TL tutarındaki 12 ay vadeli krediye yüzde sıfır, 36 ay vadeli krediye yüzde 0,68 faiz oranı uygulanacak. Ford Transit Minibüslerde 100 bin TL tutarında 12 ay vadeli krediye yüzde sıfır, 36 ay vadeli krediye yüzde 0,68 faiz oranı sunulacak.

Yapı Kredi açıklamasına göre, Ford Finans 3 Ekim'den itibaren taşıt kredilerini yüzde sıfırdan başlayan uygun faiz oranları ile müşterileriyle buluşturacak.

İSTANBUL (AA) - Ford ve Yapı Kredi ortaklığında faaliyetlerine devam eden Ford Finans, Ford marka binek ve ticari taşıt satın alımlarında taşıt kredisi faizlerini düşürdü.

"Yapı Kredi olarak hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimizin taşıt kredilerinde finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Ford Otosan ile önemli bir iş birliğine imza attık. Taşıt kredi faizlerimizde 3 Ekim tarihinden itibaren indirime giderek Ford marka ticari ve binek araçlarda yüzde sıfırdan başlayan faiz oranlarıyla müşterilerimize ödeme kolaylığı sunacağız. İç piyasayı hareketlendireceğini düşündüğümüz bu kararın, satışları artıracağına ve bu sayede üretimi destekleyerek otomotiv sektörüne katkıda bulunacağına inanıyoruz."

Ford Pazarlama, Satış, Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk ise "Ford Otosan olarak Ford Finans iş birliğimiz kapsamında Yapı Kredi ile 10 yılı aşkın süredir müşterilerimizin farklı finansman ihtiyaçlarına çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda müşterilerimize hem binek hem ticari araçlarımızda oldukça cazip kredi imkanlarını ekim ayıyla birlikte Yapı Kredi ile devreye alıyoruz. Ford Finans markası altında sunduğumuz ekim ayı kampanyamızın sektörümüze ve tüm müşterilerimize hayırlı olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.

