Ford Trucks, Avrupa’daki büyümesine Sırbistan ile devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, yurt dışındaki bayi yapılanmaları ile uluslararası pazarlarda güçlenmeye ve büyümeye devam ediyor. Ford Trucks, son olarak Avrupa’nın gelişen ticaret merkezlerinden Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki yeni 3S tesisi ile Avrupa’daki yapılanmasını bir adım daha ileriye taşıdı.

Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, global büyümesini Avrupa’da gerçekleştirdiği yatırımlarla sürdürüyor.

Ford Trucks, Avrupa’daki büyüme planları çerçevesinde şimdi de Balkanların önemli ticaret ve lojistik güzergahlarından Sırbistan’daki yeni tesisini, bölgenin önde gelen kuruluşlarından BC Trucks iş birliği ile açtı. Ford Trucks müşterilerine satış, servis ve yedek parça hizmetlerini aynı çatı altında sunacak Başkent Belgrad’daki yeni 3S konseptli tesis, Ford Trucks’ın Avrupa pazarındaki büyüme planlarına ve operasyonlarına önemli bir katkı sağlayacak.

Sırbistan’ın stratejik coğrafi konumu ve aldığı yatırımlarla Avrupa için önemli bir ticaret güzergahı olduğunu vurgulayan Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: