Ford ve JP Morgan da Suudi Konferansına Katılmayacak

Başkan Donald Trump da Kaşıkçı’nın Suudi konsolosluğunda öldürüldüğünün kesinleşmesi halinde Amerika’nın Suudi Arabistan’a yönelik sert bir ceza keseceğini söylemişti. Ancak buna karşın Trump, Washington’un Suudilere silah satışını kesmeye düşünmediğini belirtti.

Öte yandan önde gelen yayın kuruluşları CNN, Financial Times, The New York Times, CNBC ve Bloomberg de Suudi Arabistan’daki yatırım konferasına katılmayacaklarını duyurdular. Amerikan The Fox Business Network’se konferansa katılacağını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, Viacom CEO’su Bob Bakish, ve AOL kurucusu Steve Case de konferansa katılma planlarını iptal ettiklerini duyurmuşlardı.

Goldman Sachs, Mastercard ve Bank of America haricinde Citigroup ve Credit Suisse de henüz katılıp katılmaycakları konusunda herhangi bir açıklama yapmadılar.

“Çöldeki Davos” olarak nitelendirilen konferans katılım iptallerinin ardından ciddi anlamda kan kaybetmiş görünüyor. Konferans bugüne dek reform yanlısı bir görüntü vermiş olan Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman’ın bu imajını güçlendirmeyi hedefliyordu. İptal kararlarına rağmen, Gelecek Yatırım İnisiyatifi Konferansı yetkilisi yaptığı açıklamada, bazı katılımcıların katılmama kararına rağmen kendilerinin tüm dünyadan binlerce katılımcıyı ağırlamak adına sabırsızlandıklarını söyledi.