Ford ve JP Morgan da Suudi Konferansına Katılmayacak

Suudi Arabistan’da düzenlenecek olan Gelecek Yatırım İnisiyatifi Konferansı'na katılacak büyük şirketler ve ünlü isimler birer birer katılım kararlarını iptal ettiklerini duyurmaya devam ediyorlar.

Son olarak da ünlü yatırım bankası JP Morgan&Chase CEO’su Jamie Dimon ve Ford Motor Company Başkanı Bill Ford, konferansa katılmayacaklarını açıkladılar. The Washington Post gazetesi yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul konsolosluğuna girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamaması üzerine çok sayıda uluslararası şirket ve yönetici konferansa katılma kararlarını askıya aldıklarını ilan etmişti.

JP Morgan ve Ford’un da konferansa katılma kararlarından geri adım atmalarının konferansın diğer katılımcıları Goldman Sachs, Mastercard ve Bank of America’nın üzerindeki baskıyı daha da arttırdı. Bu kurumlar henüz katılımlarını iptal ettiklerine yönelik bir açıklama yapmış değiller.

Kaşıkçı’nın kaybolması olayından önce dünyanın önde gelen şirketleri ve yöneticileri Riyad’da düzenlenecek yatırım konferasına katılacaklarını ilan etmişlerdi.