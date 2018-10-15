Ford ve JP Morgan da Suudi Konferansına Katılmayacak

Suudi Arabistan’da düzenlenecek olan Gelecek Yatırım İnisiyatifi Konferansı'na katılacak büyük şirketler ve ünlü isimler birer birer katılım kararlarını iptal ettiklerini duyurmaya devam ediyorlar.
Son olarak da ünlü yatırım bankası JP Morgan&Chase CEO’su Jamie Dimon ve Ford Motor Company Başkanı Bill Ford, konferansa katılmayacaklarını açıkladılar. The Washington Post gazetesi yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul konsolosluğuna girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamaması üzerine çok sayıda uluslararası şirket ve yönetici konferansa katılma kararlarını askıya aldıklarını ilan etmişti.
JP Morgan ve Ford’un da konferansa katılma kararlarından geri adım atmalarının konferansın diğer katılımcıları Goldman Sachs, Mastercard ve Bank of America’nın üzerindeki baskıyı daha da arttırdı. Bu kurumlar henüz katılımlarını iptal ettiklerine yönelik bir açıklama yapmış değiller.
Kaşıkçı’nın kaybolması olayından önce dünyanın önde gelen şirketleri ve yöneticileri Riyad’da düzenlenecek yatırım konferasına katılacaklarını ilan etmişlerdi.
Başkan Donald Trump da Kaşıkçı’nın Suudi konsolosluğunda öldürüldüğünün kesinleşmesi halinde Amerika’nın Suudi Arabistan’a yönelik sert bir ceza keseceğini söylemişti. Ancak buna karşın Trump, Washington’un Suudilere silah satışını kesmeye düşünmediğini belirtti.
Öte yandan önde gelen yayın kuruluşları CNN, Financial Times, The New York Times, CNBC ve Bloomberg de Suudi Arabistan’daki yatırım konferasına katılmayacaklarını duyurdular. Amerikan The Fox Business Network’se konferansa katılacağını açıkladı.
Geçtiğimiz hafta Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, Viacom CEO’su Bob Bakish, ve AOL kurucusu Steve Case de konferansa katılma planlarını iptal ettiklerini duyurmuşlardı.
Goldman Sachs, Mastercard ve Bank of America haricinde Citigroup ve Credit Suisse de henüz katılıp katılmaycakları konusunda herhangi bir açıklama yapmadılar.
“Çöldeki Davos” olarak nitelendirilen konferans katılım iptallerinin ardından ciddi anlamda kan kaybetmiş görünüyor. Konferans bugüne dek reform yanlısı bir görüntü vermiş olan Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman’ın bu imajını güçlendirmeyi hedefliyordu. İptal kararlarına rağmen, Gelecek Yatırım İnisiyatifi Konferansı yetkilisi yaptığı açıklamada, bazı katılımcıların katılmama kararına rağmen kendilerinin tüm dünyadan binlerce katılımcıyı ağırlamak adına sabırsızlandıklarını söyledi.
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