HABER

Ford'dan 8 bin TL'ye varan indirim

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 16:44 | Son Güncelleme

Ford, 30 Eylül'e kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, Focus Trendx dizel ve benzinli manuel modellerinde tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı üzerinden 8 bin TL indirim sunuyor

İSTANBUL (AA) - Ford, Focus Trendx dizel ve benzinli manuel modellerinde tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı üzerinden 8 bin TL indirim sunuyor.

Ford'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, otomobillerdeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitlerinin yeniden belirlenmesinin ardından avantajlı bir kampanyayı daha devreye alıyor.

Ford, 30 Eylül'e kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, Focus Trendx dizel ve benzinli manuel modellerinde tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı üzerinden 8 bin TL indirim sunuyor.

Bunların dışında kalan diğer tüm Ford binek araç modellerinde, tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı üzerinden 4 bin TL indirim müşterileri bekliyor. Ford’un devreye aldığı yeni kampanyadan tüm müşteriler, eylül ayı için geçerli mevcut kampanyaların üzerine ek olarak yararlanabiliyor.

\

- "Ford Options Fırsatı" ve "Peşin Alım Desteği" devam ediyor

2018 model Ford otomobiller için "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında F Kasko satın alan tüm müşterileri, "Ford Options Fırsatı" kapsamında tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden yüzde 6 indirim bekliyor.

2018 model tüm Ford otomobillerde ise Ford Options kullanmayı tercih etmeyen müşterilere eylül ayı boyunca yüzde 4 kampanya desteği sunuluyor. Ford’da tüm binek araç modelleri 4 yıl veya 100 bin kilometre garanti ile sunuluyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Yavru kedilere, YYÜ Kedi Araştırma Merkezi sahip çıktıYavru kedilere, YYÜ Kedi Araştırma Merkezi sahip çıktı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğalgaz patlamasıBursa'nın Osmangazi ilçesinde doğalgaz patlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ford

En Çok Okunan Haberler

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Bursa'da trafik polislerinden şok kontrol: Kemer takmayan yolculara para cezası!

Bursa'da trafik polislerinden şok kontrol: Kemer takmayan yolculara para cezası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğalgaz patlaması

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğalgaz patlaması

Adnan Oktar destekçilerinden şoke eden video: Seks konusunda avantajlıyız

Adnan Oktar destekçilerinden şoke eden video: Seks konusunda avantajlıyız

İstanbul Bahçelievler'de dehşet! 3 kişiyi vurarak kayıplara karıştı

İstanbul Bahçelievler'de dehşet! 3 kişiyi vurarak kayıplara karıştı

İki askerimizi şehit eden 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

İki askerimizi şehit eden 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

MEB devreye girdi, Suriyeli Halime'nin bir günde hayatı değişti

MEB devreye girdi, Suriyeli Halime'nin bir günde hayatı değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.