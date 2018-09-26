Ford'dan 8 bin TL'ye varan indirim

İSTANBUL (AA) - Ford, Focus Trendx dizel ve benzinli manuel modellerinde tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı üzerinden 8 bin TL indirim sunuyor.
Ford'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, otomobillerdeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitlerinin yeniden belirlenmesinin ardından avantajlı bir kampanyayı daha devreye alıyor.
Ford, 30 Eylül'e kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, Focus Trendx dizel ve benzinli manuel modellerinde tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı üzerinden 8 bin TL indirim sunuyor.
Bunların dışında kalan diğer tüm Ford binek araç modellerinde, tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı üzerinden 4 bin TL indirim müşterileri bekliyor. Ford’un devreye aldığı yeni kampanyadan tüm müşteriler, eylül ayı için geçerli mevcut kampanyaların üzerine ek olarak yararlanabiliyor.
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- "Ford Options Fırsatı" ve "Peşin Alım Desteği" devam ediyor
2018 model Ford otomobiller için "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında F Kasko satın alan tüm müşterileri, "Ford Options Fırsatı" kapsamında tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden yüzde 6 indirim bekliyor.
2018 model tüm Ford otomobillerde ise Ford Options kullanmayı tercih etmeyen müşterilere eylül ayı boyunca yüzde 4 kampanya desteği sunuluyor. Ford’da tüm binek araç modelleri 4 yıl veya 100 bin kilometre garanti ile sunuluyor.
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