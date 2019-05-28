Ford'tan yönetim kurulu üyeliğine atama açıklaması

İSTANBUL (AA) - Ford Otomotiv Sanayi, Birgit Annelies Behrendt'ten boşalan yönetim kurulu üyeliğine Stuart John Rowley'in atandığını bildirdi.

Ford Otomotiv Sanayi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, C Grubu hissedarlar tarafından aday gösterilerek Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn. Birgit Annelies Behrendt, Ford Motor Company'deki görevinden ayrılması nedeniyle, 28.05.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, C Grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen Sn. Stuart John Rowley toplanacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere atanmıştır. Söz konusu atama toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır."

