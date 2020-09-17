Foreign Policy: Erdoğan, Türkiye'yi Çin'in müşterilerinden biri haline dönüştürüyor

"Sonra birden bire, beklenmeyen bir sapma yaşandı. 2016'da Türkiye, 2001'den beri Türkiye'de yaşayan, önde gelen Uygur aktivistlerinden Abdülkadir Yapcan'ı tutuklayarak ülkeden çıkardı. 2017'de de Türkiye ve Çin, gerçekleştirilen eylem taraf ülkelerden sadece birinde suç olarak kabul edilse bile suçluların iade edilmesini öngören bir anlaşma imzaladı. 2019'dan bu yana Türkiye yüzlerce Uygur'u tutuklayarak geri gönderme merkezlerine gönderdi. Erdoğan'ın bu konudaki ifadeleri de daha diplomatik olmaya başladı, hükümete yakın medyanın da Uygur sorununu ele alan haberlerinin dili değişti."

Amerikan Foreign Policy dergisi, Türkiye'nin Çin'le ticari ilişkilerinin nasıl geliştiğini kaleme alan "Erdoğan Türkiye'yi Çin'in müşterisi olan bir devlete dönüştürüyor" adlı bir makale yayımladı.

Foreign Policy, Uygur Türkleriyle ilgili Türkiye'nin politikasındaki değişimi, Türkiye'deki ekonomik krize bağlıyor. Makalede, Ankara'nın "geride kalan birkaç müttefikiyle birlikte Çin'den de medet umduğu ve bu sebeple Çin'in taleplerine uyum sağlamak durumudna kaldığı" belirtiliyor.

Ekonominin yabancı yatırımcının çekilmesi, koronavirüs salgını ve daha az turist gelmesi gibi sebeplerle daha da kötüye gittiği yazılan makalede, "Bir zamanlar bölgede demokrasi ve yükselen ekonomi modeli olarak görülen ülke, artık Liberal Demokrasi İndeks'ine göre batı demorkasilerri yerine Çin'e daha yakın otoriter bir yönetim" ifadelerine yer veriliyor.

Çin'in genişleme istediği Erdoğan için "hayat kurtarıcı"

Böyle bir ortamda Çin'in Batı Asya ve Avrupa'ya genişleme isteğinin Erdoğan için "hayat kurtarıcı" olduğu belirtilen yazı, 2016'dan bu yana iki ülkenin sağlık ve nükleer enerji işbirliğini de içeren 10 farklı anlaşma imzaladığını hatırlatıyor:

"Çin şu an Rusya'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük ithalat ortağı. 2016-2019 yılları arasında Çin, Türkiye'ye 3 milyar dolarlık yatırım yaptı; bir yıl içinde bu rakamı ikiye katlamayı planlıyor. Çin'den gelen nakit akışı Erdoğan için hayat kurtarıcı oldu ve kritik anlarda Cumhurbaşkanı'nın elini güçlendirdi. 2018'de Türk Lirası yüzde 40'tan fazla değer kaybettiğinde, devlete ait Çin Endüstri ve Ticaret Bankası, Türk hükümetine enerji ve ulaşım projeleri kapsamında 3.6 milyar dolarlık kredi sağladı. Haziran 2019'da, İstanbul'da seçimler yenilenirken Çin Merkez Bankası, iki ülkenin merkez bankaları arasında 2012'de yenilenen swap anlaşması kapsamında 1 milyar dolarlık nakit akışı sağladı. Bu yıl da TL değer kaybederken ve ülke salgının olumsuz etkileriyle mücadele ederken, Haziran ayında Çin yeniden devreye girdi ve Türk şirketlerin ticaret ödemeleri için Çin Yeni kullanmasına izin verdi."