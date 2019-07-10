Foreign Policy: Fransa ve İngiltere Suriye’ye asker göndermek istiyor

Almanya ise çağrıyı reddetmişti.Dış politika dergisi Foreign Policy'de yer alan bir haberde, Fransa ve İngiltere'nin ABD'nin isteği doğrultusunda Suriye'ye ek asker göndermeye sıcak baktığı belirtildi.

Bir ABD hükümet temsilcisine dayandırılan haberde, Fransız ve İngiliz hükümetlerinin Washington'ın ricasını kabul ettiği ve bu doğrultuda iki ülkenin Suriye'deki asker sayılarını yüzde 10 ila 15 arasında, "az oranda” artırmaya hazır oldukları kaydedildi.

Pentagon ise sözkonusu bilgiyi teyit etmedi. Bir Savunma Bakanlığı sözcüsü, sorunun Fransa ve İngiltere'ye yöneltilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Washington'un talebini reddetmişti

Federal Alman hükümeti, ABD'nin Berlin'e yaptığı IŞİD'le mücadelede Alman asker sayısını artırma çağrısını Pazartesi günü reddetmişti. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Suriye'ye kara birliği göndermeyeceklerini açıklamış ve hükümetin konuyla ilgili olarak şimdiye kadarki tutumunu devam ettirmeyi planladığını kaydetmişti.

Cuma günü Welt am Sonntag gazetesine açıklamalarda bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Almanya'nın kara birliklerinin, kısmen bizim askerlerimizin yerine geçmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Federal Meclis tarafından bölgedeki Alman birlikleri için belirlenen görev süresi 31 Ekim'de sona eriyor. Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) görev süresinin uzatılmasını talep ederken, koalisyonun küçük ortağı olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) buna karşı çıkıyor. Konu Eylül ayında Federal Meclis'te görüşülerek en geç Ekim ayında karara bağlanacak.

dpa / BÜ,ET

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