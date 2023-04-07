Forex vurgununun detayları ortaya çıktı! 10 milyar lirayı yurt dışına bakın nasıl kaçırmışlar

Edinilen bilgilere göre, Siber Polisini harekete geçiren süreç, forex işlemi yapan bazı firmaların mağduru olan kişilerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptıkları suç duyurusu üzerine başladı. Savcılıktan alınan talimat ile harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücade Şubesi ekipleri, 9 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada, mağduriyet oluşturan sözde finans kurumlarının Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) kaydı olmadığı anlaşıldı. Bu şekilde 210 paravan şirket kuran suç ağına mensup şüphelilerin, yasa dışı olarak kurdukları forex sistemi üzerinden özellikle varlıklı çevreleri hedef aldıkları saptandı.

YÖNTEMLERİ DEŞİFRE OLDU

Derinleştirilen soruşturma çerçevesinde şüphelilerin yöntemi de ortaya çıktı. Öne sürülen iddiaya göre şebeke üyeleri ilk aşamada forex yöntemiyle çok yüksek kar vadetti. Ağlarına düşürülecek kişilere forex yatırımıyla önce yüksek kazanç sağlandı. Bu şekilde hedef alınan kişi ya da kişilerin daha fazla para yatırması amaçlandı. Tuzağa çekilen kişilerin aktardığı rakamlar istenilen düzeye ulaşınca da sistematik şekilde zarar başlatıldı. Ağa düşürülen kişinin bütün paraları, bu yöntemle dolandırıcıların hesaplarına aktarılırken, bu paralar söz konusu dolandırıcılar tarafından Kapalı Çarşı’da altın ve dövizle POS cihazı vasıtasıyla İngiltere ve Kanada’ya aktarıldığı ileri sürüldü.

10 MİLYAR LİRALIK VURGUN

Siber polisinin yaptığı çalışma, şebeke üyelerinin gerçekleştirdiği vurgunun boyutlarını da ortaya koydu. İddiaya göre, şüpheliler kandırdıkları kişilerden 10 milyar lira dolandırdı. Dolandırıcılık için farklı bilişim sistemleri de kullanan şebeke üyelerinin tespiti için teknik ve fiziki takip çalışmaları başlatan polis, şüphelilerin farklı illerde yapılandığını da belirledi.

132 KİŞİ YAKALANDI

Teknik ve fiziki takibin devamında bu sabah İstanbul’un 22 ilçesi ve 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Peş peşe yapılan baskınlarda 132 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilere ait ev ve işyerlerindeki aramalarda ise 6 tüfek ve 4 tabanca ele geçirildi. Aranan adreslerde suçtan elde edildiği değerlendirilen TL ve döviz cinsinden para ve takılara da el konuldu.

İHA