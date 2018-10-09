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ForFuture Gelecek Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 10:56 | Son Güncelleme

Geleceğe ışık tutan, gençlere yeni ufuklar aşılamayı amaç edinmiş fütüristler; "Senin Geleceğin, Bizim Vizyonumuz" sloganıyla 13 Ekim’de İstanbul Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yapılacak zirvede bir araya gelecek

İSTANBUL (AA) - Fütüristler; "Senin Geleceğin, Bizim Vizyonumuz" sloganıyla 13 Ekim'de düzenlenecek "ForFuture Gelecek Zirvesi"nde buluşacak.

Future Dergi'den yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada başta teknoloji, ekonomi ve girişimcilik olmak üzere bilim, spor, kişisel gelişim, kültür, sanat gibi pek çok farklı alandaki konu başlıkları ile güncel yenilikleri fütürist bakış açısıyla okurlarına aktarmayı hedefleyen dergi, 13 Ekim’de İstanbul Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yapılacak zirvede okurlarıyla buluşmayı amaçlıyor.

Zirvenin temasını "Senin Geleceğin, Bizim Vizyonumuz" sloganıyla şekillendiren dergi, dünya çapında tanınmış firmalardan saygın iş adamları, mühendisler, girişimciler, yazarlar ve fütüristlerin katılımlarıyla okurlarına ve meraklılarına geleceklerini planlarken yardımcı olmayı, yalnızca okumakla kalmayıp merak ettikleri konuları birinci ağızdan dinleme fırsatı elde edecekleri bir "network" ortamı oluşturmayı hedefliyor.

- Zirveye katılım ücretsiz

Zirveye; "Fütüristler Derneği", "Youtholding", "Microsoft", "Huawei", "Dizayn VIP", "GelecekŞimdi" şirketlerinden üst düzey yöneticiler ve bunun yanı sıra sürpriz konuşmacılar da katılacak, zirvede çekilişler yapılarak katılımcılara hediyeler dağıtılacak.

Zirveye katılım için gerekli bilgilere "gelecekzirvesi.com" internet adresinden ulaşılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
ForFuture Gelecek Zirvesi Future Dergisi

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