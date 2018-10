İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından çıkarılan Future Dergi'nin düzenlediği "ForFuture Gelecek Zirvesi" başladı.

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Senin Geleceğin, Bizim Vizyonumuz" sloganıyla gerçekleştirilen zirvenin açılışında konuşan Future Dergi Kreatif Direktörü Burak Can, yaklaşık 1,5 yıl önce yayın hayatına başlayan derginin, tamamı üniversitede öğrenci olan girişimci bir ekibin bir araya gelmesiyle oluşturulduğunu söyledi.

"Biz dergimizi çıkarırken toplumun, Türk gençliğinin gelecek planlarına eşlik etmeyi hedefledik." diyen Can, şöyle konuştu:

"Günümüzde ve dünyada her an sürekli değişen yenilikleri takip edebilmek adına böyle bir dergi çıkararak okurlarımıza kolaylık sağlamayı hedefledik. Çıktığımız günden bugüne de okur kitlemiz bir hayli geniş. İlk sayımızdan dördüncü sayımıza ulaştık. Bu dört sayılık aşamada yüzler, binler derken okuyucu kitlemiz on binleri geçmiş durumda. En sonunda okurlarımızla buluşmak istedik. Gelecek planınızı oluştururken inşallah zirvemizden gerekli verimi alabilirsiniz. Bugün burada da 'Senin Geleceğin, Bizim Vizyonumuz' temasıyla etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Konuşmacılarımız çok kıymetli insanlar. Hepsinin amacı burada dünyada meydana gelen değişimleri ve meydana gelmesini planladığımız değişimleri konuşmak. Gelecek de neler olacağına dair fikirleri burada konuşmak."