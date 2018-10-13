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"ForFuture Gelecek Zirvesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 14:12 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından çıkarılan Future Dergi'nin düzenlediği "ForFuture Gelecek Zirvesi" başladı - Future Dergi Kreatif Direktörü Burak Can: - "Bugün burada da 'Senin Geleceğin, Bizim Vizyonumuz' temasıyla etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Konuşmacılarımız çok kıymetli insanlar. Hepsinin amacı burada, dünyada meydana gelen değişimleri ve meydana gelmesini planladığımız değişimleri konuşmak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından çıkarılan Future Dergi'nin düzenlediği "ForFuture Gelecek Zirvesi" başladı.

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Senin Geleceğin, Bizim Vizyonumuz" sloganıyla gerçekleştirilen zirvenin açılışında konuşan Future Dergi Kreatif Direktörü Burak Can, yaklaşık 1,5 yıl önce yayın hayatına başlayan derginin, tamamı üniversitede öğrenci olan girişimci bir ekibin bir araya gelmesiyle oluşturulduğunu söyledi.

"Biz dergimizi çıkarırken toplumun, Türk gençliğinin gelecek planlarına eşlik etmeyi hedefledik." diyen Can, şöyle konuştu:

"Günümüzde ve dünyada her an sürekli değişen yenilikleri takip edebilmek adına böyle bir dergi çıkararak okurlarımıza kolaylık sağlamayı hedefledik. Çıktığımız günden bugüne de okur kitlemiz bir hayli geniş. İlk sayımızdan dördüncü sayımıza ulaştık. Bu dört sayılık aşamada yüzler, binler derken okuyucu kitlemiz on binleri geçmiş durumda. En sonunda okurlarımızla buluşmak istedik. Gelecek planınızı oluştururken inşallah zirvemizden gerekli verimi alabilirsiniz. Bugün burada da 'Senin Geleceğin, Bizim Vizyonumuz' temasıyla etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Konuşmacılarımız çok kıymetli insanlar. Hepsinin amacı burada dünyada meydana gelen değişimleri ve meydana gelmesini planladığımız değişimleri konuşmak. Gelecek de neler olacağına dair fikirleri burada konuşmak."

- "İnsanlık artık çok büyük bir dönüşüm içerisine girdi"

GelecekŞimdi Platformu Kurucusu Ozan Onat da "Gelecek Bildiğiniz Gibi Değil" başlıklı sunumunda, geçmişten günümüze yaşanan teknolojik değişim ve dönüşümlere ilişkin bilgi verdi.

Onat, geçmişe bakıldığında dünyanın sosyal hayatta çok büyük bir dönüşüm görmediğini ancak buhar makinesinin icat edilmesiyle sosyal yaşamın bir anda ivme kazandığını söyledi.

O zaman kadar pek bir dönüşüm yaşamayan insanlığın artık çok büyük bir dönüşüm içerisine girdiğini dile getiren Onat, "Bir kere nüfus artıyor, şehirleşme başlıyor. Yepyeni meslekler ortaya çıkıyor derken, bugün artık başka bir noktaya geliniyor. Bugün de yepyeni bir dönüşümü konuşuyoruz. Hatta buhar makinesinin icadından sonra yaşananlardan çok daha büyük bir dönüşümden bahsetmek mümkün." diye konuştu.

Etkinlik, alanında uzman isimlerin konuşmalarının ardından sona erecek.

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