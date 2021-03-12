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  4. Forklift altında kalarak hayatını kaybeden 3 çocuk babası son yolculuğuna uğurlandı

Forklift altında kalarak hayatını kaybeden 3 çocuk babası son yolculuğuna uğurlandı

12.03.2021 15:53 | Son Güncelleme:
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Forklift altında kalarak hayatını kaybeden 3 çocuk babası son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çalıştığı fabrikada forklift altında kalarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 52 yaşındaki 3 çocuk babası Ali Çetinkaya son yolculuğuna uğurlandı.Olay, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi’nde bulunan endüstriyel kazan/tank ve makine imalatı yapan bir fabrikada meydana gelmişti.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çalıştığı fabrikada forklift altında kalarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 52 yaşındaki 3 çocuk babası Ali Çetinkaya son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi’nde bulunan endüstriyel kazan/tank ve makine imalatı yapan bir fabrikada meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, 52 yaşındaki Ali Çetinkaya fabrikada çalıştığı esnada meydana gelen iş kazasında forklift altında kalarak ağır yaralandı. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çetinkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Hayatını kaybeden Ali Çetinkaya’nın cenazesi Kumköprü Mahallesi Merkez Cami’inde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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