Forklift operatörünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık bir ay önce, 60 yaşındaki Mehmet Girgin'in, el frenini çekmediği için hareket eden forklifti durdurmak isterken, denize düşüp aracın altında kalarak hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, yaklaşık bir ay önce Çeşme'de meydana geldi. Forklift operatörü Mehmet Girgin, deniz kenarında akşam vardiyasındaki işini yaptığı sırada, yönetimindeki forkliftin el frenini çekmeden aşağı indi. Forkliftin hareket edip, denize doğru ilerlemeye başladığını görünce de durdurmak istedi. Başarılı olamayan Girgin, denize düşen yaklaşık 3 tonluk forkliftin altında kaldı. Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Deniz polisinin yaptığı çalışma sonrasında,Girgin'in cesedi yaklaşık 150 metre açıkta bulundu.

Yaşanan kaza anı, bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, forkliftin hareket ettiğini fark eden Girgin'in araca doğru eğilip el frenini çekmeye çalıştığı, ancak başarılı olamayınca denize düştüğü, forkliftin de kendisinin üzerine devrildiği görülüyor.

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