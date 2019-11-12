HABER

Forklift sepetinden düşen işçi 9 gün direnebildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 19:22 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde forklift sepetinin yan dönmesi sonucu yaklaşık 3 metre yüksekten düşerek ağır yaralanan Mehmet Sarıdaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Olay 3 Kasım tarihinde otomotiv yan sanayi üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi.

Forklift sepetinden düşen işçi 9 gün direnebildi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde forklift sepetinin yan dönmesi sonucu yaklaşık 3 metre yüksekten düşerek ağır yaralanan Mehmet Sarıdaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay 3 Kasım tarihinde otomotiv yan sanayi üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Taşeron firmada çalışan Mehmet Sarıdaş (60) ve Enes Talha Coşar (21), çelik konstrüksiyon inşaat işi için sepetli araçla yaklaşık 3 metre yüksekliğe çıktıkları esnâda henüz belirlenemeyen bir sebeple sepet yan yatınca beton zemine düştü. 3 metre yükseklikten düşen ve yaralanan iki işçi için olay yerine ambulans çağrıldı. Mehmet Sarıdaş ve Enes Talha Coşar Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan ve yolda kalbi duran Mehmet Sarıdaş’ın burada doktorların müdahalesi ile kalbi yeniden çalıştırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Mehmet Sarıdaş beyin kanaması teşhisi ile Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken, bacağı kırıldığı tespit edilen Enes Talha Coşar Orhangazi Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Ölüm kalım mücadelesi 9 gün sürdü
Ağır yaralı olarak Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan 60 yaşındaki Mehmet Sarıdaş, 9 günün ardından dün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sarıdaş’ın ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

PARTNER Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti
Çobanı ayı saldırısından köpekleri kurtardıÇobanı ayı saldırısından köpekleri kurtardı
6. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti6. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar

Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Milli takımda şok kavga! İki futbolcu birbirine girdi

Milli takımda şok kavga! İki futbolcu birbirine girdi

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

Canlı yayında 'ajan' tartışması

Canlı yayında 'ajan' tartışması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özel ekip kuruldu, sır cinayet çözüldü! Cenazede ağlayarak başsağlığı dilemiş

Özel ekip kuruldu, sır cinayet çözüldü! Cenazede ağlayarak başsağlığı dilemiş

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 6 terörist öldürüldü

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

34 hamile çocuk skandalında doktor 'Adnan hocacı' çıktı!

34 hamile çocuk skandalında doktor 'Adnan hocacı' çıktı!

Eski İngiliz istihbarat subayı ölü bulunmuştu! Eşinden şoke eden iddia

Eski İngiliz istihbarat subayı ölü bulunmuştu! Eşinden şoke eden iddia

Son dakika: MSB'den ortak devriye açıklaması

MSB'den ortak devriye açıklaması

Son dakika: İstanbul Beyoğlu’nda kahvehaneye silahlı saldırı

İstanbul'da silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.