Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan bir otomotiv fabrikasında forkliftin altında kalan işçi, hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir otomotiv fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada bir taşeron firma aracılığıyla çalışan Sedat Sınar (29), forkliftina altında kaldı. Olayı gören diğer işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine giden sağlık ekipler tarafından yapılan kontrollerde Sınar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerin ardından Sınar’ın cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayı duyan Sınar’ın yakınları ise fabrikaya geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

