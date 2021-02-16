HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

16.02.2021 13:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de bir gıda şirketinde çalışan işçi, kullandığı forkliftin altında kalarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Mersin’in Akdeniz ilçesinde bulunan bir gıda şirketinde çalışan Gökhan S.

Mersin’de bir gıda şirketinde çalışan işçi, kullandığı forkliftin altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Mersin’in Akdeniz ilçesinde bulunan bir gıda şirketinde çalışan Gökhan S. isimli işçi, bazı eşyaları taşımak için iş yerlerinin yan tarafından bulunan bir firmadan emanet forklift aldı. Bir süre forklift ile eşyaları taşıyan işçi, bir anda kaza yaptı. Kazayla birlikte forkliftin altında kalan işçi, ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla bulunduğu yerden çıkarılan işçinin yapılan sağlık kontrolünde, hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, işçinin forklift kullanım belgesinin olmadığı iddia edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi
Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesinCanlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin
QNB Finansbank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?QNB Finansbank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Son Dakika: Yargıtay’dan çok önemli maske hamlesi! Ceza kararı kaldırıldı

Yargıtay’dan çok önemli maske hamlesi!

İşte 8-14 Şubat tarihleri arasında en çok vaka görülen 5 il! Artışın en büyük sebebi belli oldu

İşte en çok vaka görülen 5 il! Artışın en büyük sebebi belli oldu

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Hatay’da yakalandı

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Hatay’da yakalandı

Ankara'da haraç çetesine operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

Şafak vakti operasyon düzenledi! Böyle yakalandılar

Şile'de ahırın çatısı çöktü! Çok sayıda hayvan kurtarılmaya çalışılıyor

Ahırın çatısı çöktü! Çok sayıda hayvan kurtarılmaya çalışılıyor

Son Dakika: TEM otoyolunda trafik durdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kilometrelerce kuyruk oluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.