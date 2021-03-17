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Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

17.03.2021 18:37 | Son Güncelleme:
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Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

İzmir’in Konak içesinde bulunan limanda çalışan bir işçi, forkliftin bakımını yaptığı sırada geri kaçan aracı durdurmak isterken canından oldu.Olay, TCDD’ye bağlı Alsancak Limanı’nda meydana geldi.

İzmir’in Konak içesinde bulunan limanda çalışan bir işçi, forkliftin bakımını yaptığı sırada geri kaçan aracı durdurmak isterken canından oldu.

Olay, TCDD’ye bağlı Alsancak Limanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limanda teknik atölye kısmında bakımcı olarak çalışan Mustafa Şahin (55), bakımını yaptığı sırada geri kaçan forklifti durdurmak isterken yan yatan aracın altında kaldı. Olayı gören diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan kontrollerde Şahin’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Talihsiz işçinin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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