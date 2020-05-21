HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Forkliftin altında kalan işçinin feci ölümü kamerada

Forkliftin altında kalan işçinin feci ölümü kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2020 12:21 | Son Güncelleme

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Sefine Tersanesinde iş esnasında çalışan bir forkliftin altında kalan Barış Çolak (33) hayatını kaybetti. Kaza anbean kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yalova’nın Sefine Tersanesi’nde çalışan Barış Çolak çalışan forklifte yardım ediyordu. Bu esnada forklift şoförü de manevralarla taşıdığı yükü aktarmaya çalışıyordu. Ancak forklift şoförü bir anlık dikkatsizlikle yan tarafta duran Barış Çolak’ı fark etmedi ve çarparak üzerinden geçti. Tonlarca ağırlıktaki aracın altında kalan talihsiz genç feci şekilde can verdi. Gencin ölüm anı ise an be an kameralara yansıdı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Barış Çolak’ın cenazesi ise Yalova’da toprağa verildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...' Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...'
Sabah başladı, saatlerce devam etti! Sıranın sonu gelmediSabah başladı, saatlerce devam etti! Sıranın sonu gelmedi
Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erbakan'ın kız çocuklarıyla ilgili sözleri tartışma yarattı

Erbakan'ın kız çocuklarıyla ilgili sözleri tartışma yarattı

Koronavirüse karşı sevindiren gelişme

Koronavirüse karşı sevindiren gelişme

O mesajı ifşa etti! 'Lan Allah'ın sapığı...'

O mesajı ifşa etti! 'Lan Allah'ın sapığı...'

Sürpriz veda Evrim'i yıktı: Artık anlamı kalmadı

Sürpriz veda Evrim'i yıktı: Artık anlamı kalmadı

Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'nin suçlamalarına yanıt

Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'nin suçlamalarına yanıt

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında açıkladı: 6 hafta sonra...

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında açıkladı: 6 hafta sonra...

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bu kalenin dünyada eşi benzeri yok!

Bu kalenin dünyada eşi benzeri yok!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

15 yıldır mağarada yaşıyor!

15 yıldır mağarada yaşıyor!

Yasak dinlemedi, çırılçıplak denize girdi

Yasak dinlemedi, çırılçıplak denize girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Üniversitesi Pandemi Hastanesi görüntülendi! Koronavirüs hastaları böyle tedavi ediliyor

Pendik Pandemi Hastanesi görüntülendi! Böyle tedavi ediyorlar

Sabah başladı, saatlerce devam etti! Sıranın sonu gelmedi

Sabah başladı, saatlerce devam etti! Sıranın sonu gelmedi

Her yıl aynı gün bunu yapıyorlar! 156 yıllık acı...

Her 21 Mayıs'ta bunu yapıyorlar! 156 yıllık acı...

Kiralayan kişiden otomobilini geri alamıyor

Kiralayan kişiden otomobilini geri alamıyor

Adıyaman'da bir kadın görümcesini öldürdü, kendi çocuğunu ağır yaraladı

Dehşet! Görümcesini öldürdü, kendi çocuğunu ağır yaraladı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde berberin testi pozitif çıktı

Berberin testi pozitif çıktı! 20 kişiyle temas kurmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.