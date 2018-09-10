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Forkliftle çarpışan motosikletli yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 12:50 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, sürücüsünün yola kontrolsüz çıktığı öne sürülen forklift ile çarpışan motosikletli Serdar Aslan, yaralandı.   Kaza, öğle saatlerinde, Hamidiye Mahallesi Akçakoca Caddesi'nde meydana geldi.

Forkliftle çarpışan motosikletli yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, sürücüsünün yola kontrolsüz çıktığı öne sürülen forklift ile çarpışan motosikletli Serdar Aslan, yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Hamidiye Mahallesi Akçakoca Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezi yönüne giden Serdar Aslan yönetimindeki plakasız motosiklet, yola kontrolsüz çıktığı öne sürülen Sadık Şentürk'ün kullandığı forklifte çarptı. Kazada, forkliftin ön kısmında bulunan kaldırma paneline düşen motosikletli Aslan yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Serdar Aslan, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Forkliftle çarpışan motosikletli yaralandıForkliftle çarpışan motosikletli yaralandıForkliftle çarpışan motosikletli yaralandı

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