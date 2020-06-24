Form Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Yaz ayları yaklaştığında zayıflama telaşına düşülür. Kilo vermeye yardımcı en etkili ürünler şüphesiz ki çaylardır. Piyasada kısa sürede kilo vermeye yardımcı olan birçok bitki çayı bulunur. Form çayları; zayıflama etkisi bulunan birkaç bitkinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan ürünlerdir. Form çayını oluşturan bitkiler genel olarak yağ yakıcı ve idrar söktürücü özellikleriyle birlikte düşük kalorilidirler.
Kekik, sarımsak, limon, funda yaprağı, biberiye, yeşil çay, mate ve sinirli otu ile kayısı, çilek, kiraz form çaylarında kullanılan bitkilerden bazılarıdır. Bu bitkilerin hepsi vücudun ihtiyacı olan mineralleri ve vitaminleri içerir.
Form çayları içeriğinde yağ yakımına, idrar sökümüne, ödem atımına ve metabolizmanın hızlanmasına yardımcı bitkiler barındırır. Bu sayede düzenli olarak tüketildiği takdirde kilo vermeye büyük ölçüde yardımcı olur. Birçok kişinin zayıflamak amacı ile sıvı tüketimini artırdığı dönemde, özellikle yağ yakıcı etkiye sahip olan bitki çaylarını içmesi olumlu sonuçlar doğurur.
Biberiye etkili form çaylarının yağ yakımını hızlandırıp zayıflattığı biliniyor. Bu yüzden zayıflamak isteyenlerin ya da formunu korumaya çalışanların bu tür form çayları tüketmesi faydalı olur.
Vitamin takviyesine ihtiyaç duyulduğu durumlarda meyveli form çayları tüketilebilir. Piyasada kayısı kurusu ekli olan birçok form çayı çeşidi bulunur. Kayısının lifli yapısı ve bağırsakları hareketlendirme özelliği ile kayısılı form çayları, zayıflamak isteyenlerin tercih ettiği bir üründür. Bağırsak tembelliği olan, kabızlık sorunu yaşayan kişilere etkili bir sonuç için kayısı eklentili form çayları önerilir.
Form çayları, evde bitki ve meyveleri karıştırarak hazırlanabileceği gibi, paketli halde hazır şekilde de alınabilir.
1. Bir demliğe 2 adet form poşet çayı konur.
2. Önceden kaynatılmış olan 2 bardak sıcak su demliğe eklenir.
3. Demliğin kapağı kapatılarak, en az 5 dakika demlenir.
4. Daha sonra isteğe bağlı olarak bal ile tatlandırılıp tüketilir.
Form çayları, diyetisyenler tarafından ara öğünlerde 1 bardak tüketilecek şekilde diyet listelerine eklenir. Sabahları şişlik ve kabızlık sorunu yaşayan kişiler ise form çayını aç karnına kahvaltıdan önce içebilir. Metabolizmayı hızlandıran form çaylarının günde 4 veya 5 bardaktan fazla içilmemesi önerilir.
Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmayan bazı çaylar insan sağlığı üzerinde ciddi sorunlar yaratabilir. Bunun yanında hızlı kilo vermek için form çaylarını aşırı tüketmek bazı organ yetmezliklerine sebebiyet verebilir. Bu yüzden form çayları dikkatli tüketilmelidir. Hastalığı olan kişilerin de form çaylarını doktor kontrolünde tüketmesi gerekir. Çünkü bu çayların bilinçsiz tüketimi, kalp ritmini bozabilir. İdrar söktürücü özelliği nedeniyle aşırı su kaybına ve böbrek, bağırsak hastalıklarına sebep olabilir.
Bebeğin organ ve doku gelişimi için ihtiyaç duyduğu besin değerlerini tek başına sağlayan anne sütü, aynı zamanda bebeği hastalıklara karşı koruyan, bebeğin ilk aşısı. Bu sebeple annelerin bilinçsizce beslenmesi, dolaylı yoldan bebeğini de olumsuz olarak etkiler.
Form çayının içeriğinde birçok bitki bulunur. Bebeğe bu bitkilerden birinin zarar vermesi olasılığı sebebiyle çoğu doktor tarafından hamilelik ve emzirme dönemlerinde form çaylarının içilmesi tavsiye edilmiyor.
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