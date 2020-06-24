Form Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Yaz ayları yaklaştığında zayıflama telaşına düşülür. Kilo vermeye yardımcı en etkili ürünler şüphesiz ki çaylardır. Piyasada kısa sürede kilo vermeye yardımcı olan birçok bitki çayı bulunur. Form çayları; zayıflama etkisi bulunan birkaç bitkinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan ürünlerdir. Form çayını oluşturan bitkiler genel olarak yağ yakıcı ve idrar söktürücü özellikleriyle birlikte düşük kalorilidirler.

Kekik, sarımsak, limon, funda yaprağı, biberiye, yeşil çay, mate ve sinirli otu ile kayısı, çilek, kiraz form çaylarında kullanılan bitkilerden bazılarıdır. Bu bitkilerin hepsi vücudun ihtiyacı olan mineralleri ve vitaminleri içerir.

Form Çayının Faydaları

Tokluk hissi vererek kilo vermede etkili bir rol oynar.

İçerdiği bitkiler sayesinde metabolizmayı hızlandırır.

Yağ yakımına katkıda bulunur.

Form çayında bulunan bazı bitkiler idrar söktürücü özelliğe sahiptir. Bu sayede vücuttaki fazla sıvının atılmasına yardımcıdır.

Hazımsızlık, kabızlık, bağırsak tembelliği gibi sindirim sorunlarına iyi gelir.

Düzenli içilmesi ile tuvalete çıkma sıklığı artar.

Meyve destekli olan form çayları diyet yaparken şekerin düşmesini engeller.

Vücuda enerji verir, zinde olmayı sağlar.

Düzenli tüketimi ile daha hafif ve daha hareketli hissedilir.

Bitkilerin verdiği etki ile vücutta detoks etkisi yaratan form çayları, birikmiş toksinlerin ve serbest radikallerin vücuttan atılmasını sağlar.

Gaz problemi olan kişilerin şişkinliğini gidererek rahatlamasına yardımcı olur.

Form Çayı Zayıflatır mı?

Form çayları içeriğinde yağ yakımına, idrar sökümüne, ödem atımına ve metabolizmanın hızlanmasına yardımcı bitkiler barındırır. Bu sayede düzenli olarak tüketildiği takdirde kilo vermeye büyük ölçüde yardımcı olur. Birçok kişinin zayıflamak amacı ile sıvı tüketimini artırdığı dönemde, özellikle yağ yakıcı etkiye sahip olan bitki çaylarını içmesi olumlu sonuçlar doğurur.