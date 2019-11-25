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Forma alamayınca gözyaşı döken çocukları teselli yarışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 09:51 | Son Güncelleme

ERZURUM'un merkez Yakutiye Belediyesi'nin Akdağ Mahallesi'nde yaptırdığı halı sahanın açılışında forma alamayan Atilla Doğan (8), Miraç Yıldız (10) ve Yılmaz Çobanoğlu (9), büyük üzüntü yaşadı.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un merkez Yakutiye Belediyesi'nin Akdağ Mahallesi'nde yaptırdığı halı sahanın açılışında forma alamayan Atilla Doğan (8), Miraç Yıldız (10) ve Yılmaz Çobanoğlu (9), büyük üzüntü yaşadı. 3 arkadaşı önce anneleri, sonra da Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen teselli etmeye çalıştı.

Yakutiye Belediyesi tarafından Akdağ mahallesinde yapılan yatırımlar için açılış töreni düzenlendi. Mahalleye yaptırılan sosyal tesisin arkasında bulunan halı sahanın açılışı için 10 çocuğu Yakutiye Belediyespor'un formaları dağıtıldı. Kurdele kesimi sonrası protokolle maç yapacağı belirtilen çocuklar hazırlık yaparken forma alma şansı bulamayan Atilla Doğan, Miraç Yıldız ve Yılmaz Çobanoğlu bir köşede ağlamaya başladı. Açılışı yapılacak sahanın biraz uzağında köşede ağlayan çocukları önce arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Bulundukları yerden kalkmayan çocukların yanına bu kez Atilla Doğan'ın annesi Didem Doğan geldi. Didem Doğan'da çocukların gözyaşlarını dindiremeyince İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygsuz, yanlarına gittiği 3 arkadaşa forma ve beraber oynama sözü verdi. Çocuklarla bir süre koruşan Kaygusuz, onları bulundukları yerden kalkmaya razı etti.

Çocukların halini gören Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, onlara oyuncak araba verilmesini istedi. Sekmen'in talimatıyla makam aracının bagajında bulunan arabalar 3 arkadaşa verilirken, bölgede toplanan kız ve erkek çocukları da oyuncaklardan nasibini aldı. Aldıkları hediyelere rağmen forma üzüntüsünü geçmeyen çocukları İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz sevindirdi. Yakutiye Belediyespor formalarından 3 adet temin eden Kaygusuz, bunları çocuklara teslim etti. Hem forma hem de oyuncaklara kavuşan çocukların ağlayan gözleri bu kez gülmeye başladı.

Hem forma verilmediği için hem de maç yapacak kadroya alınmadıkları için üzüldüklerini belirten 3 arkadaş, hediyeleriyle birlikte halı sahadan ayrılarak evlerine gitti.

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