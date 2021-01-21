Forma girmek için haftada üç gün 11 dakika spor yeterli!

Kanada’da yapılan araştırmaya göre, sağlıklı bir vücut için haftada üç gün 11 dakika spor yapmanın yeterli olduğu açıklandı.

Kanada’daki McMaster Üniversitesi ile Mayo Clinic ortaklığıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre, vücut kitle endeksi normal seviyenin üzerinde ve aynı olan 20 kişi incelendi.

İtalyan Roma report sitesine göre katılımcıların 10 tanesi altı hafta boyunca haftada üç gün 11 dakika spor yaparken, diğer yarısı herhangi bir spor faaliyetinde bulunmadı.

Tüm katılımcılar çalışmanın başlangıcında, direnç ve kas ölçümü testlerine girerken atletik yetenek değerlendirmesine tabi tutuldu.

Altı hafta sonra tekrar teste tutulan 20 kişi üzerinde tamamlanan araştırmada, spor yapan grubun yapmayan gruba göre kilolarında yüzde 7 azalma tespit edildi.

İnsan hareketlerini inceleyen bilim insanları Kinesiyologlar tarafından yapılan araştırmada yer alan McMaster Üniversitesi'nden kinesiyoloji profesörü Martin Gibala, “Beklentilerimizin doğrulandığını görmek güzel. Kısa bir egzersizin de kilo vermede ve forma girmede etkili olduğu görmek sevindirici” ifadelerini kullandı.