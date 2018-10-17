İSTANBUL (AA) - Tut Ellerinden Uluslararası İnsani Yardım Derneği'nin "Formam Afrika'ya" projesi ile hayırseverlerden topladığı Türk futbol takımlarının formaları Afrikalı çocuklara gönderildi.
Formaların konulduğu koliler, dernek yetkilileri tarafından Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla Çad aktarmalı Kamerun'a götürüldü.
Dernek Başkanı Turgut Tunç, yardım kampanyası için gittikleri Nijer'deki bir Kur'an kursunda talebelerin üzerinde yabancı kulüplerin formasını gördüklerini söyledi.
Tunç, bu formaları görünce çok üzüldüklerini ifade ederek, "Biz de takımlarımızın Türk bayraklı formalarını, Afrika'daki çocuklarla buluşturarak bir Türkiye sevgisi ve sevdası oluşturmak için yola revan olduk. Formalarımızı inşallah Kamerun'da dağıtacağız." diye konuştu.
Kurban bayramındaki organizasyonda yaklaşık bin formayı çocuklara dağıttıklarını ifade eden Tunç, şimdi de hayırseverlerin hediye ettiği diğer formaları Afrikalı çocuklarla buluşturacaklarını belirtti.
Twitter'da başlatılan "FormamAfrikaya" etiketiyle çok sayıda paylaşım yapıldığını dile getiren Tunç, başta Türkiye Curling Federasyonu olmak üzere çok sayıda dernek, kurum, kuruluş ve vatandaşın kampanyaya katkı sağladığını vurguladı.
Tunç, tüm takımların taraftarlarının forma yolladığını kaydederek, tüm kulüp yöneticilerini bu kampanyaya destek olmaya çağırdı.
Turgut Tunç, vatandaşların herhangi bir PTT şubesine giderek sosyal medyadan paylaşılan kodu söylediğinde hiçbir adres, telefon bilgisi olmadan formasını ulaştırabileceğini sözlerine ekledi.
- "Askıda Mektup Var" kampanyası
Kafilede yer alan fotoğraf sanatçısı Yavuz Atalay da Afrika için "Formam Afrika'ya" kampanyası ve su kuyusu açmanın yanı sıra çocukların gönlüne dokunacak başka bir projeyi daha gerçekleştirmek için yola çıktıklarını söyledi.
Atalay, "Afrika'da hiç tanımadığın, bilmediğin, hatta varlığından haberdar olmadığın bir çocuğa içinden geçen her şeyi anlatmak ister misin?" diyerek, "Askıda Mektup Var" projesini oluşturduklarını belirtti.
Nisan ayında Nijer'deki çocuklara Türkiye'deki kardeşlerinin yazdığı 500'ü aşkın mektubu götürdüklerini dile getiren Atalay, "Bu sefer Kamerun'a 2 bin civarında İngilizce ve Fransızca yazılan mektup götürüyoruz. İçlerinden geçen her şeyi mektupta yazdılar. Onlardan yalnızca ay yıldızlı bayrağımızı mektubun üzerine çizmelerini istedik. Ayrıca yaşadıkları şehirden en az bir fotoğraf koyun dedik. Çocuklar içerisine en sevdiği oyuncakları koydular. Mektuplar ilkokul düzeyinde yazıldı. Bizim için en önemli kısmı ise fotoğraflardı. Bir çocuğun mektubunun içinden Kız Kulesi fotoğrafı çıktı. Mektubu yollanan çocuğun köyünde ise su yoktu. Evleri ise ancak 2 metre yüksekliğindeydi. Koca su birikintisinin içinde kocaman bir yapı görmüş oldu. O çocuk için Kız Kulesi aslında bir ütopyaydı. Bu proje ile ütopyanın kapısını aralamış olduk." değerlendirmesini yaptı.
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