İSTANBUL (AA) - Tut Ellerinden Uluslararası İnsani Yardım Derneği'nin "Formam Afrika'ya" projesi ile hayırseverlerden topladığı Türk futbol takımlarının formaları Afrikalı çocuklara gönderildi.

Formaların konulduğu koliler, dernek yetkilileri tarafından Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla Çad aktarmalı Kamerun'a götürüldü.

Dernek Başkanı Turgut Tunç, yardım kampanyası için gittikleri Nijer'deki bir Kur'an kursunda talebelerin üzerinde yabancı kulüplerin formasını gördüklerini söyledi.

Tunç, bu formaları görünce çok üzüldüklerini ifade ederek, "Biz de takımlarımızın Türk bayraklı formalarını, Afrika'daki çocuklarla buluşturarak bir Türkiye sevgisi ve sevdası oluşturmak için yola revan olduk. Formalarımızı inşallah Kamerun'da dağıtacağız." diye konuştu.

Kurban bayramındaki organizasyonda yaklaşık bin formayı çocuklara dağıttıklarını ifade eden Tunç, şimdi de hayırseverlerin hediye ettiği diğer formaları Afrikalı çocuklarla buluşturacaklarını belirtti.

Twitter'da başlatılan "FormamAfrikaya" etiketiyle çok sayıda paylaşım yapıldığını dile getiren Tunç, başta Türkiye Curling Federasyonu olmak üzere çok sayıda dernek, kurum, kuruluş ve vatandaşın kampanyaya katkı sağladığını vurguladı.