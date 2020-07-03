Formasyon kalktı mı? Formasyon yerine ne gelecek? MEB açıkladı!

Formasyonun kaldırılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ıın açıklamaları ile gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde öğretmenlik meslek kanunu çıkarılacak. Öğretmenlerimizin hem çalışma şartlarını hem de birikimlerini uygun seviyeye taşımakta kararlıyız. Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. Toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3+1 toplam 4 yıla indiriyoruz. Böylece 1. sınıfta öğrencileri devralan öğretmenimiz 4 yıl sonra görev süresini tamamlayabilecek. Öğretmenliğe kabulde uygulanan pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz, bu eğitimi bakanlığımız verecek. Tüm öğretmenlerimizin bilgi ve becerilerini uygun seviyeye çıkaracağız. Anaokulu eğitimini altyapıyı oluşturduktan sonra zorunlu hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ardından ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir duyuru yayınlandı ve pedagojik formasyonun kaldırıldığı açıklandı. MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel; örgün ve yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslerin belirlenmesine ilişkin iş ve işlemler ilgi (a) Karar ve eki Çizelge doğrultusunda yürütülmektedir.

Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde, sertfikaya dayalı "Pedagojik Formasyon" uygulaması kaldırılarak yerine lisansüstü düzeyde programların açılması hedefine yer verilmiştir. Bu bağlamda ilgi (a) Karar eki Çizelge'de yer alan "Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği işe açılan/açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar." ifadesi, ilgi (b) Karar doğrultusunda değiştirilmiş olup Yükseköğreim Kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi, ilgi (a) Karardaki geçerliliğini yitirmiştir."

Formasyon yerine ne gelecek?

Bu değişikliğin ardından formasyon yerine ne gelecek, sorusu sorulmaya başlandı. Artık bu eğitimlerin bir yüksek lisans programı olarak adaylara verilmesi bekleniyor.

