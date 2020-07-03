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Formasyon kalktı mı? Formasyon yerine ne gelecek? (MEB son dakika)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 09:55 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı'nın formasyon açıklaması dikkat çekti. Son dakika formasyon açıklamasında pedagojik formasyon sertifika eğitimi ile alınan yeni kararı açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi açıklamalarının ardından gelen değişiklik ile formasyon konusunda adımlar atıldı. Peki son durum ne oldu? Formasyon kaldırıldı mı? Formasyon yerine ne gelecek? İşte en son gelişmeler...

Formasyon kalktı mı? Formasyon yerine ne gelecek? (MEB son dakika)

Milli Eğitim Bakanlığı son dakika gelişmesi olarak pedagojik formasyon konusunda alınan kararı açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi açıklamaları ile gündeme gelen pedagojik formasyon konusunda Milli Eğitim Bakanlığı son durumu açıkladı. İşte pedagojik formasyon konusunda yaşanan son gelişmeler...

Formasyon kalktı mı?

Formasyonun kaldırılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ıın açıklamaları ile gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde öğretmenlik meslek kanunu çıkarılacak. Öğretmenlerimizin hem çalışma şartlarını hem de birikimlerini uygun seviyeye taşımakta kararlıyız. Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. Toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3+1 toplam 4 yıla indiriyoruz. Böylece 1. sınıfta öğrencileri devralan öğretmenimiz 4 yıl sonra görev süresini tamamlayabilecek. Öğretmenliğe kabulde uygulanan pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz, bu eğitimi bakanlığımız verecek. Tüm öğretmenlerimizin bilgi ve becerilerini uygun seviyeye çıkaracağız. Anaokulu eğitimini altyapıyı oluşturduktan sonra zorunlu hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ardından ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir duyuru yayınlandı ve pedagojik formasyonun kaldırıldığı açıklandı. MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel; örgün ve yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslerin belirlenmesine ilişkin iş ve işlemler ilgi (a) Karar ve eki Çizelge doğrultusunda yürütülmektedir.

Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde, sertfikaya dayalı "Pedagojik Formasyon" uygulaması kaldırılarak yerine lisansüstü düzeyde programların açılması hedefine yer verilmiştir. Bu bağlamda ilgi (a) Karar eki Çizelge'de yer alan "Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği işe açılan/açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar." ifadesi, ilgi (b) Karar doğrultusunda değiştirilmiş olup Yükseköğreim Kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi, ilgi (a) Karardaki geçerliliğini yitirmiştir."

Formasyon yerine ne gelecek?

Bu değişikliğin ardından formasyon yerine ne gelecek, sorusu sorulmaya başlandı. Artık bu eğitimlerin bir yüksek lisans programı olarak adaylara verilmesi bekleniyor.

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