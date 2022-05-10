Format sonrası yüklenmesi gereken programlar: Format attıktan sonra bilgisayara yüklenmesi gereken programlar hangileri?

Bilgisayara format atıldıktan sonra içerisindeki bilgiler sıfırlanır. Formattan sonra bilgisayarın yeniden işlev kazanması için bazı programlar yüklenmelidir. Format attıktan sonra bilgisayara yüklenmesi gereken programlar, bilgisayarın ömrünü uzatır. Programlar, bilgisayarda sıfırlanan bilgilerin düzgün şekilde yüklenmesi için gerekir.

Formattan Sonra Yüklenmesi Gereken Driver’lar

Formatın akabinde bilgisayarın fonksiyon kazanması için üçüncü parti driver yükleme uygulamalarından faydalanmak mümkündür. Bilgisayar için gerekli tüm sistemler, bu programlar aracılığıyla kurulur. Söz konusu driver yükleme programları ile ayrıca, Microsoft Visual vb. programların da kurulumu sağlanır.

Söz konusu üçüncü parti uygulamalar, bilgisayar üzerindeki eksik dosyaları tamamlar. Bilgisayardaki tüm eksik driver’leri bulup onları otomatik şekilde bilgisayara indirir. Driver’ler indikten sonra bilgisayar yeniden başlatılır. Anakart, ses ve ekran kartlarının tümü bilgisayara kurulur.

Bazı programlar formatın sıfırladığı driver'ların hepsini bilgisayara yükler.

Bilgisayarda Olması Gereken Programlar Listesi

Windows işletim sistemli bilgisayarlar, çeşitli sebeplerden dolayı performans düşüklüğü yaşayabilir. Bilgisayar ve içerisindeki programlara tıklandığında hemen açılmaz. Bu nedenle kullanıcı format atmak zorunda kalır.

Format, bilgisayar üzerindeki tüm bilgileri sıfırladığı için çeşitli programların yüklenmesi gerekir. Format attıktan sonra bilgisayara yüklenmesi gereken programlar ile bilgisayar stabil performans sergilemeye başlar.

Formatın ardından bilgisayara Windows güncellemesi yapılır. Windows güncellemesi, bilgisayarın güvenli çalışmasını sağlar.

Bilgisayara format sonrası kurulacak programlar standarttır. Standart bir bilgisayarda mutlaka aşağıda belirttiğimiz programlar yer alır. Bu programlar bilgisayarı doğru çalıştırırken bir taraftan da kullanıcının bilgisayardaki günlük işlerini halletmesini sağlar. Format sonrası gerekli programlar aşağıda sıraladığımız gibidir:

PDF- Ofis programları

Bilgisayar üzerinde belge açmak için öncelikle Office programları yüklenmelidir. Microsoft Office gibi programlardan yararlanılabilir. Bilgisayarda PDF dosyası açmak için de Adobe Acrobot Reader indirilir.

Tarayıcı

İnternetle bağlantı sağlayabilmek için internet tarayıcısına ihtiyaç duyulur. Formatın arkasından Google Chrome, Yandex gibi tarayıcılar yüklenebilir.

Video oynatıcılar

Bilgisayarda film ve müzik açmak için video oynatıcısının olması gerekir. VLC Player, GOM Player ve Media Player Classic gibi programlardan biri yüklenebilir.

Anti virüs programları

Bilgisayara format atıldıktan sonra kötü yazılımlardan korunmak gerekir. Bilgisayar, anti virüs programları ile koruma altına alınır.

Dosya sıkıştırma

Bilgisayarda yer açmak ve dosyaları şifrelemek için dosya sıkıştırma programı gerekir. “.zip”, “.rar” şeklinde oluşturulan arşiv dosyalarının açılması için sıkıştırma programlarına ihtiyaç duyulur. WinRar gibi programlar dosya sıkıştırma programlarına örnektir.

Ek programlar

Bilgisayara format attıktan onun çalışmasını kolaylaştırmak için ek programlar yüklenebilir.

Java

Kullanıcıya güvenli bilgi işlem alanında çalışma olanağı sunar. Java programı sayesinde kullanıcı güvenli ortamda oyun oynar.

Java programıyla;

Online oyunlar,

Mobil uygulamalar,

Kurumsal yazılımın geliştirilmesi gibi pek çok işlem yapılır.

Java, internetin birçok alanında kullanılır.

.Net Framework

Format sonrası yüklenmesi gereken programlar içerisinde “.Net Framework” programı da yer alır. Microsoft’un geliştirdiği “.Net Framework”, arayüz programıdır. Birçok platformla uyumlu şekilde çalışır.

“.Net Framework” kurmak için öncelikle “DotNetFx Full” dosyası kurulur.



