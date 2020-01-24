Formda kalmanın en şık yolu

Sporda tükenen enerjisi ve tüm yorgunluğuna rağmen iyi gözükmek isteyenler için DeFacto, 2020 Kış Spor Koleksiyonunu hazırladı.

Şıklığı kadar rahatlığına da önem verenler için DeFacto 2020 Koş Spor Koleksiyonu’nu tasarladı. Hem kadın hem erkek ürünlerinin yer aldığı koleksiyon siyah ağırlıklı olarak tasarlandı.

Mevsimin favori rengi siyahın ağırlıklı olduğu koleksiyonda kırmızı, gri ve sarılar tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Koleksiyonda alt-üst takımların yanı sıra, sporcu atletleri, taytlar, tişörtler, sweatshirt’ler ve montlar yer alıyor. Koleksiyon içerisinde yer alan spor ayakkabı ve çantalar kombinleri tamamlıyor.

2020 Kış - Spor Koleksiyonu markanın tüm mağazalarında ve internet adresinde satışa sunuluyor.

