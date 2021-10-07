MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Formula 1 İstanbul Park'ta Göksel sürprizi

Formula 1 İstanbul Park'ta Göksel sürprizi

07.10.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Intercity İstanbul Park’ta 10 Ekim Pazar günü gerçekleşecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'si açılış seremonisinde İstiklal Marşı’nı şarkıcı Göksel seslendirecek.

Formula 1 İstanbul Park'ta Göksel sürprizi

Bu yıl tekrar Türkiye’ye getirilen, 10 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı öncesinde İstiklal Marşı’nı kimin seslendireceği büyük merak konusuydu.

Pazar günü Intercity İstanbul Park’ın ev sahipliği yapacağı, dünyanın en büyük ve önemli motor sporları organizasyonu Formula 1’in yarış başlangıç seremonisinde İstiklal Marşı’nı Göksel seslendirecek.

8-9-10 Ekim’de gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021 etkinliğini, 200 ülkede 2 milyardan fazla kişi ekranları başından takip edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajları ifşa olmuştu: Z kuşağının tuzağına düştümMehmet Ali Erbil'in taciz mesajları ifşa olmuştu: Z kuşağının tuzağına düştüm
Eşi tarafından terk edildi, 8 ay elektriksiz yaşadığı evden kirayı ödeyemediği için atıldıEşi tarafından terk edildi, 8 ay elektriksiz yaşadığı evden kirayı ödeyemediği için atıldı
Derin göğüs dekolteli pozu olay olduDerin göğüs dekolteli pozu olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Formula 1
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Paris İklim Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Paris İklim Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Boşanma tebligatı gelince kalbine ateş ederek yaşamına son verdi

Boşanma tebligatı gelince kalbine ateş ederek yaşamına son verdi

Ülkede deprem can aldı! En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı

Ülkede deprem can aldı! En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Valilik açıkladı! PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Valilik açıkladı! PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

Müge Anlı'yı kahkahaya boğan aşk mektubu! "Koca ineğim, tavşanım, seksi Dürdane..."

Müge Anlı'yı kahkahaya boğan aşk mektubu! "Koca ineğim, tavşanım, seksi Dürdane..."

Kalçasındaki dövmeyi göstermek için tangasıyla poz verdi

Kalçasındaki dövmeyi göstermek için tangasıyla poz verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.