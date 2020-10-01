Formula 1 pilotları ne kadar kazanıyor? Bir F1 pilotunun aldığı ücret ne kadar olabilir? Tahminleri alalım ama biz, 2019 yılı Formula 1 pilot ücretlerine baktık bile...

FORMULA 1 PİLOTLARI NE KADAR KAZANIYOR?

Bazı işler, yıldız işlerdir. Meslek midir o, biraz tartışmalı ama bu işleri yapabilen insanlar hem şöhreti yaşar hem de sayamayacakları kadar paraya sahip olmayı. Elbette dünyada çok az insan bu kadar şanslı...Peki, en çok para kazandıran sporlardan biri olan motorsporlarında pilotlar ne kadar kazanıyor?

Formula 1 pilotları; futbolcular ve basketbolcular kadar hatta daha fazla para kazanmaktadır. Her spor branşında olduğu gibi şampiyonlar ya da şampiyonluğa aday olan pilotlar diğer pilotlardan daha fazla kazanmaktadır. Formula 1’de 2019 yılının en çok kazanan pilotlarına baktığınızda Formula 1 sporuna yapılan yatırımı daha iyi anlayacaksınız.

FORMULA 1'İN EN ÇOK KAZANAN PİLOTLARI

Lewis Hamilton 57 milyon dolar aldı.

Sebastian Vettel 45 milyon dolar aldı.

Daniel Ricciardo 17 milyon dolar aldı.

Max Verstappen 17 milyon dolar aldı.

Valtteri Bottas 13,5 milyon dolar aldı.

FORMULA 1 PİLOTU OLMAK İÇİN NE YAPMALI?

Öncelikle bazı sporlar için hatta pek çok spor için net ve güçlü bir kariyer odağında çok küçük yaşlarda başlamak önemli. Diğer yandan yetenekli olmak, keşfedilecek kadar şanslı olmak ve tabi uzun yıllar boyunca disiplinli bir şekilde çalışmak gerek. Kendini adamak denilen motto çok önemli. Pek çok insanın bunu yapamadığının da altını çizelim.



