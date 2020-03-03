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Formula 1 sokağa indi: Alfa Romeo Giulia GTA ve GTAm tanıtıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.03.2020 13:37 | Son Güncelleme

İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, yarış severlerin tutkuyla baktığı GTA yani Grand Tourismo Alleggerita serisini tekrar canlandırdı. Alfa Romeo Giulia GTA ve Alfa Romeo Giulia GTAm sürücüsüne kendisini özel hissettirecek yeniliklerle tanıtıldı. İşte Alfa Romeo Giulia GTA ve Alfa Romeo Giulia GTAm'in özellikleri...

Formula 1 sokağa indi: Alfa Romeo Giulia GTA ve GTAm tanıtıldı!

Alfa Romeo Cenevre Otomobil Fuarı'nın müdavimlerindendi. Cenevre Otomobil Fuarı'nın koronavirüs salgını nedeniyle düzenlenememesi, Alfa Romeo'yu da etkiledi. İtalyan otomobil üreticisi, fuar kapsamında tanıtmayı planladığı Alfa Romeo Giulia GTA ve Alfa Romeo Giula GTAm otomobillerinin duyurusunu bugün gerçekleştirdi.

ALFA ROMEO GİULİA GTA ÖZELLİKLERİ

Alfa Romeo GTA ile başlayalım. Alfa Romeo GTA kaputunun altında turbo beslemeli V6 motor saklıyor. Bu sayede Alfa Romeo GTA 540 beygir güç üretebiliyor. Bu sayede otomobil 100 km hıza 3.6 saniye içerisinde çıkabiliyor. Otomobilin tasarıma da ayrı bir parantez açmak gerek. Zira, otomobil yol tutuşunu arttırmak adına bazı değişikliklere uğramış. Alfa Romeo Giulia GTA'nın ön ve arka iz genişliği 50.8 mm arttırılmış. Bu sayede çamurlukları daha dolgun bir görünüme kavuşan otomobil, yeni yay, amortisör ve burçlarla birlikte yol tutuşunda ciddi kabiliyetli hale gelmiş.

alfa-romeo-giulia-gta

Alfa Romeo GTA'nın motor kaputu, tavanı, ön tamponu ve çamurlukları tamemen karbon fiberle kaplı. Bu sayede daha dayanıklı, daha az ses geçiren ve daha hafif bir yapıya kavuşan GTA'nın önünde yer alan aktif splitter ise Formula 1 imzalı. Zira, Alfa Romeo ile Formula 1'de ortak yarışan Sauber Engineering'in eli Alfa Romeo Giulia GTA'nın aktif splitter'ına değmiş ve yeniden revize edilmiş. Bu yüzden Formula 1 teknolojisini sokaklara indi desek yanılmayız. Biraz da Alfa Romeo Giulia GTA'nın içine girelim.

alfa-romeo-giulia-gta (1)

Alfa Romeo Giulia GTA'nın kokpitinde konsol, kapı panelleri, sütun kaplamaları ve koltuk merkezleri Alkantara malzeme ile döşenmiş. Arka ve yan camlar ise ilginç bir şekilde polikarbonattan yapılmış.

ALFA ROMEO GİULİA GTAM ÖZELLİKLERİ

Alfa Romeo Giulia GTAm ise Giulia GTA ile aynı motora ve aynı tasarıma sahip. Ancak bazı farklılıklar söz konusu. Örneğin, Giulia GTAm 6 noktalı takla kafesinden dolayı yalnızca iki koltuğa sahip. Bunun dışında yonca formlu 20 inç jantlar da GTAm'in öne çıkaran bir başka unsur. Alfa Romeo Giulia GTAm'in koltukları ise GTA'nın aksine karbon malzeme ile kaplı.

alfa-romeo-giulia-gtam

ALFA ROMEO GİULİA GTA VE GTAM SİPARİŞ EDENLERE SÜRPRİZ YAPACAK

Alfa Romeo, GTA ve GTAm'den birini sipariş edenlere oldukça hoş bir sürpriz yapacak. GTA ve GTAm sipariş eden ilk 500 kişi, GTA için özeli hazırlanmış bir yarış kaskına, Alpinestar imzalı bir yarış tulumuna, eldivenlere ve ayakkabılara sahip olacak. Ayrıca Alfa Romeo, ilk 500 müşterisine Alfa Romeo Sürüş Akademisi'nden sürüş dersleri de verecek. Otomobilin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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