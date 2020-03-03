Formula 1 sokağa indi: Alfa Romeo Giulia GTA ve GTAm tanıtıldı!

Alfa Romeo Cenevre Otomobil Fuarı'nın müdavimlerindendi. Cenevre Otomobil Fuarı'nın koronavirüs salgını nedeniyle düzenlenememesi, Alfa Romeo'yu da etkiledi. İtalyan otomobil üreticisi, fuar kapsamında tanıtmayı planladığı Alfa Romeo Giulia GTA ve Alfa Romeo Giula GTAm otomobillerinin duyurusunu bugün gerçekleştirdi.

ALFA ROMEO GİULİA GTA ÖZELLİKLERİ

Alfa Romeo GTA ile başlayalım. Alfa Romeo GTA kaputunun altında turbo beslemeli V6 motor saklıyor. Bu sayede Alfa Romeo GTA 540 beygir güç üretebiliyor. Bu sayede otomobil 100 km hıza 3.6 saniye içerisinde çıkabiliyor. Otomobilin tasarıma da ayrı bir parantez açmak gerek. Zira, otomobil yol tutuşunu arttırmak adına bazı değişikliklere uğramış. Alfa Romeo Giulia GTA'nın ön ve arka iz genişliği 50.8 mm arttırılmış. Bu sayede çamurlukları daha dolgun bir görünüme kavuşan otomobil, yeni yay, amortisör ve burçlarla birlikte yol tutuşunda ciddi kabiliyetli hale gelmiş.

Alfa Romeo GTA'nın motor kaputu, tavanı, ön tamponu ve çamurlukları tamemen karbon fiberle kaplı. Bu sayede daha dayanıklı, daha az ses geçiren ve daha hafif bir yapıya kavuşan GTA'nın önünde yer alan aktif splitter ise Formula 1 imzalı. Zira, Alfa Romeo ile Formula 1'de ortak yarışan Sauber Engineering'in eli Alfa Romeo Giulia GTA'nın aktif splitter'ına değmiş ve yeniden revize edilmiş. Bu yüzden Formula 1 teknolojisini sokaklara indi desek yanılmayız. Biraz da Alfa Romeo Giulia GTA'nın içine girelim.