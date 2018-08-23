'Formulaz' tahta araba yarışları nefes kesti

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/ARDEŞEN (Rize), (DHA) - RİZE'nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde 10'uncusu düzenlenen 'Red Bull Formulaz' tahta araba yarışları, bu yıl da büyük heyecana sahne oldu. Tahta arabalarla saatte 70 kilometre hıza ulaşan yarışmacılardan bazıları birbirleriyle çarpıştı, bazı araçlar devrildi. Kazalarda, 2 kişi hafif yaralandı. Dünya Supersport Şampiyonu ünlü motosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da tahta otomobil yarışlarının heyecanını yaşayan isimler arasında yer aldı. Tunca Belediyesi ile Redbull tarafından bu yıl, 'Arabam tahtadan inerim rampadan' sloganı ile düzenlenen ve 'Formulaz' adı verilen yarışlara gençler, 40 yaş üstü ve kadınlar kategorilerinde 75 kişi tahta arabaları ile katıldı. Yarışmacılar, gruplar halinde 6’şarlı yapılan yarışlara kendi tasarımları olan ve sırma teli dışında metal aksamın yasak olduğu birbirinden ilginç tahta arabalarla katıldı. Araçlarda maksimum uzunluk 1.70 metre, genişlik ise 70 santimetre olarak sınırlı tutuldu.

'UÇURUMA DÜŞMEK YASAK' Formulaz yarışlarında güvenlik önlemleri dikkat çekti. Eğimli yolda yarışmacıların uçuruma düşmemesi için yol kenarlarına saman balyaları yerleştirildi. Lastik ayakkabı ve kıl çorap giyen yarışmacılar kask, kolluk ve dizlik taktı. Yol boyunca, 'Dikkat tahta araba çıkabilir', 'Uçuruma düşmek yasaktır', 'Sollama yapmak yasaktır' ve 'En keskin viraj 53 metre geride kaldı' yazılı ilginç tabelalar dikkat çekti. Yarışlarda, sağlık ekipleri olası kazalarda yaralananlara müdahale etmek için beklerken, jandarma ekipleri de yol boyunca güvenlik önlemi aldı. Alanda bekleyen ve 'Lazbulans' adı verilen tahta ambulansta ilgi çekti. SAATTE 70 KM HIZA KADAR ÇIKTILAR Hiçbir şekilde frenin, motorun ve demir parçanın kullanılmadığı araçlar, 1600 metreyi bir şekilde tamamlayarak bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı. Rampalarda 70 kilometre hıza kadar ulaşabilen araçlarda ayağa takılan sert lastikler fren işlevi gördü, katılımcılar kıyasıya yarıştı. Kadınların yarışı da büyük ilgi çekti. 1650 metrelik dik parkurda bazı yarışmacılar birbirleriyle çarpıştı, bazıları takla attı, bazılarının araçlarının da tekeri çıktı. Kazalarda 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılara hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi.