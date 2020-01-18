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  4. Fortnite 120 FPS ile konsollara kafa tutuyor

Fortnite 120 FPS ile konsollara kafa tutuyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.01.2020 09:30 | Son Güncelleme

Mobil oyunculuk pazarı 2019 yılında, video oyun sektörünün yüzde 50’sinden fazlasına hükmederek büyük bir başarıya imza atmıştı. Geliştiriciler de konsollarda ve PC’lerde olan oyunlarını mobil platforma entegre etmek için dur durak bilmeden çalışıyor.

Fortnite 120 FPS ile konsollara kafa tutuyor

Geçtiğimiz yıllarda iOS ve Android için çıkışını gerçekleştiren Fortnite buna en güzel örnek olabilir. Aldığı güncellemeler ile konsol kalitesinde deneyim sunan Battle Royale türündeki oyun bugün bir güncelleme daha alarak Nintendo Switch’teki sürümünden daha fazla seçenek sunmaya başladı.

AppStore’da yayınlanan güncelleme ile 2018 model iPad Pro modellerinde oyun 120 FPS ile çalışmaya başladı. 60 FPS’in artık yavaş yavaş demode olmaya başladığı bu dönemde 120 FPS’i mobil cihazlara getirmek büyük bir başarı olarak görünüyor.
Güncelleme ile ayrıca oyuna kontrolcü desteği de geldi. Bildiğiniz gibi iOS 13 ile Dualshock 4 ve Xbox One kontrolcüsü resmi olarak iPhone ve iPad’e bağlanabiliyor. Fortnite’a gelen güncellemeyle bu kontrolcüleri oyunda kullanabileceksiniz.

Sürüm 11.40 ile gelen bu yenilikleri kullanabilmek için oyunu güncellemeniz yeterli olacaktır. Oyunu; App Store>Profil>Güncellemeler bölümünden güncelleyebilirsiniz. 2018 model iPad Pro kullanıyor ve 120 FPS’te oynamak istiyorsanız ise oyunun Ayarlar>Grafik bölümünden bu seçeneği açmanız gerekiyor. 120 FPS’in şarjınızı daha hızlı tüketeceğini ve ısınma sorunlarına yol açacağını belirtelim.

2. el otomobil fiyatları uçuşa geçti

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