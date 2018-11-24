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Fortnite 6.30 içerik güncellemesi ile gelen yenilikler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.11.2018 09:36 | Son Güncelleme

Fortnite 6.30 içerik güncellemesi; PC, PS4, XB1, Switch, iOS ve Android için yayınlandı. Fortnite 6.30 içerik güncellemesi ile gelen yeni silahlar ve modlar haberimizde yer alıyor.

Fortnite 6.30 içerik güncellemesi ile gelen yenilikler

Epic Games, geçtiğimiz günlerde Fortnite 6.30 güncellemesi ile oyuncuların karşısına çıkmıştı. Geliştirici firma şimdi de içerik güncellemesini PC, PS4, XB1, Switch, iOS ve Android için yayınladı. İçerik güncellemesi ile oyuna uzun bir süredir beklenen Vahşi Batı modu ekleniyor.

Vahşi Batı modu ile yeni silah ve eşyaların oyuna eklendiği güncelleme bir takım hata düzeltmelerini de barındırıyor. Biz de sizler için içerik güncellemesi ile gelen tüm yenilikleri bir araya getirdik.

Vahşi Batı modu oyuna eklendi!

Fortnite’a 6.30 içerik güncellemesi ile gelen modda Av Tüfekleri, Pompalı Tüfekler ve Dinamitler başta olmak üzere, sınırlı silah ve eşyalar yer alıyor. Bu moddaki silahlar ve eşyalar ise aşağıda yer alıyor.

Moddaki Silahlar

oAv Tüfeği
oKlasik Pompalı Tüfek
oÇift Namlulu Pompalı Tüfek
oToplu Tabanca

Moddaki Eşyalar

oKamp Ateşi
oSargı Bezi
oİlk Yardım Çantası
oDinamit
oMavi Gazoz

Mühimmat Desteklerinin İçeriği

oDestansı Toplu Tabanca
oEfsanevi Çift Namlulu Pompalı Tüfek ve Mitralyöz
oMavi Gazoz (sadece Mühimmat Desteklerinden çıkacak)
Yeni silah ve eşyalar!

Yeni Silah: Dinamit

oSıradışı nadirlikte.
oÜçlü yığınlar halinde bulunur.
oYer ganimetlerinde, sandıklarda, mühimmat desteklerinde, mühimmat lamalarında ve otomatlarda bulunabilir.
oOyunculara 70, yapılara 800 hasar verir.
oGeniş ve yatay silindir şeklindeki bir alanda büyük bir patlamaya sebep olur (1600 birim çapında ve 384 birim yüksekliğinde).
oFünyesi ateşlendikten 5 saniye sonra patlar.
oFırlatılma menzili, standart El Bombalarının menzilinden daha kısa.

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