Fortnite 6.30 içerik güncellemesi ile gelen yenilikler

Epic Games, geçtiğimiz günlerde Fortnite 6.30 güncellemesi ile oyuncuların karşısına çıkmıştı. Geliştirici firma şimdi de içerik güncellemesini PC, PS4, XB1, Switch, iOS ve Android için yayınladı. İçerik güncellemesi ile oyuna uzun bir süredir beklenen Vahşi Batı modu ekleniyor.

Vahşi Batı modu ile yeni silah ve eşyaların oyuna eklendiği güncelleme bir takım hata düzeltmelerini de barındırıyor. Biz de sizler için içerik güncellemesi ile gelen tüm yenilikleri bir araya getirdik.

Vahşi Batı modu oyuna eklendi!

Fortnite’a 6.30 içerik güncellemesi ile gelen modda Av Tüfekleri, Pompalı Tüfekler ve Dinamitler başta olmak üzere, sınırlı silah ve eşyalar yer alıyor. Bu moddaki silahlar ve eşyalar ise aşağıda yer alıyor.

Moddaki Silahlar

oAv Tüfeği

oKlasik Pompalı Tüfek

oÇift Namlulu Pompalı Tüfek

oToplu Tabanca

Moddaki Eşyalar

oKamp Ateşi

oSargı Bezi

oİlk Yardım Çantası

oDinamit

oMavi Gazoz

Mühimmat Desteklerinin İçeriği

oDestansı Toplu Tabanca

oEfsanevi Çift Namlulu Pompalı Tüfek ve Mitralyöz

oMavi Gazoz (sadece Mühimmat Desteklerinden çıkacak)

Yeni silah ve eşyalar!