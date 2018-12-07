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Fortnite 7.00 güncellemesi ile gelen yenilikler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.12.2018 09:06 | Son Güncelleme

Epic Games, Fortnite’ın 7. sezonunun başladığını duyurdu. Geliştirici ekip yeni sezon için Fortnite 7.00 güncellemesi ile PC, PS4, XB1, Switch ve mobil oyuncuların karşısına çıkıyor.

Fortnite 7.00 güncellemesi ile gelen yenilikler

Steam’e rakip olmak isteyen Epic Games, sevilen oyunu Fortnite için güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. 6. sezonu geride bırakan Fortnite, 7. sezona yelken açıyor. Epic Games de bunun için  PC, PS4, XB1, Switch ve mobil platformlar için Fortnite 7.00 güncellemesini yayınladı.

Birçok yenilik ve hata düzeltmesi barındıran Fortnite 7.00 güncellemesi, özellikle mobil alanda uzun süredir beklenen yenilikleri sunması ile dikkat çekiyor. Gelin hep birlikte Fortnite 7.00 güncellemesinin tüm detaylarına bir göz atalım.

Fortnite 7.00 güncellemesi ile gelen yenilikler

Fortnite’ın çalışması için gerekli olan minimum macOS sürümü 10.13.6 olarak güncellendi.

Oyuncular yapı inşa ederken performansı iyileştirecek bazı güncellemeler yapıldı.

Günlük Görevler metinleri ve başka birkaç metin oyun dili değiştirildiğinde doğru görünecek şekilde düzeltildi.

Maçtan çıkıldığı sırada yaşanan bir hata sebebiyle oyunun çökmesine sebep olan sorun çözüldü.

İçerik yüklerken olası performans kayıplarına sebep olabilecek sorunlar çözüldü.

Hata penceresi düzenlendi ve pencereden taşan metinlerin kaydırma çubuğuyla okunabilmesi sağlandı.

Oyundaki bekleme sürelerinin iyileşmesi ve Battle Royale’de yapıların daha hızlı yüklenmesi amaçlanarak Xbox One’daki veri dizilimi elden geçirildi.

Silahlar ve Eşyalar

X-4 Fırtınakanat Uçağı

oToplamda beş koltuğu var.

Bir pilot ve (kanatların üstünde) dört yolcu taşıma kapasitesine sahip.

oÜzerinde monte edilmiş bir makineli tüfek bulunuyor. Etrafı tararken temkinli olmanızda fayda var çünkü silahı hararet yapabilir.
oX-4 Fırtınakanat’tan atlayan oyuncular hava dalışı yapmaya başlayacaklar.
oKeskin dönüşler için yatay dönüş tuşlarını kullanın.

İki yatay dönüş tuşuna aynı anda basmak baş aşağı uçmanızı sağlar.

Yatay dönüş tuşlarına iki kez basarak fıçı tono hareketini yapabilirsiniz.
oEkstra çeviklik sağlamak için için hız takviyesi ve hava freni eklendi.

Balonlar

oBalonların çalışma şekli düzenlendi; artık balonla uçarken silah veya eşya kullanılabilecek.
oOyuncular arkalarına en fazla 3 balon takabilecekler. Üçüncü balonu taktıktan sonra yerden havalanmaya başlayacaklar.
oHavadayken balonları birer birer bırakmak için zıplama tuşuna basın.
oYığın sayısı 20’den 10’a düşürüldü.

Dürbünlü Taarruz Tüfeği ve Termal Taarruz Tüfeği’nin dürbün nişan noktası güncellendi.

Mahzene Kaldırılan Eşyalar
oHer yeni sezon, bize şu anki eşya rotasyonunu değerlendirmemiz için bir fırsat veriyor. Hedefimiz yinelenmeden veya işlevselliğin örtüşmesinden kaçınarak öğrenecek makul sayıda eşya olması. Yakın zamandaki (ve yakın gelecekteki) eşya eklemelerine dayanarak, depoya kaldırmak için aşağıdakileri seçtik.
oGölge Taşları
oPortatif Kale
oKaydırayak
oPompalı Bomba
oÇift Namlulu Pompalı Tüfek
oŞok Dalgası Bombası

Oynanış

Harita Güncellendi
oYeni Bölge: Buz Dağı
oYeni Konum: Puslu Pist
oYeni Konum: Donmuş Doruk
oYeni Konum: Keyifli Köy
oAdanın çeşitli yerlerinde birkaç isimsiz ilgi çekici nokta daha belirdi.
oAdanın karlı bölgelerinde buzlu yüzeyler ile karşılaşabilirsiniz.

Oyuncular donmuş yüzeylerde kayacaklar.
oÇelik Halatlar, Buz Dağı’nın etrafında ve Keşif Karakollarının yakınında bulunur.

Çelik Halatlara kendinizi bağlayın ve bir uçtan diğer uca doğru kayın.

Çelik Halatlarda kayarken bir yandan da nişan alabilecek, ateş edebilecek ve eşya kullanabileceksiniz.
oMini Harita güncellendi.

Son çemberlerin haritanın daha dış kısımlarına doğru kapanma ihtimali arttırıldı.

Mobil

iPad Pro 2018 için 60 FPS ayarı getirildi.

4x MSAA Anti-Aliasing ayarı iOS’a geri getirildi.

Tüm Galaxy Note 9 cihazlarının ve Galaxy S9 Plus’ın Kuzey Amerika sürümünün performansı iyileştirildi.

Samsung Galaxy A9 (2018) desteklenmeye başlandı.

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