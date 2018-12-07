Steam’e rakip olmak isteyen Epic Games, sevilen oyunu Fortnite için güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. 6. sezonu geride bırakan Fortnite, 7. sezona yelken açıyor. Epic Games de bunun için PC, PS4, XB1, Switch ve mobil platformlar için Fortnite 7.00 güncellemesini yayınladı.

Birçok yenilik ve hata düzeltmesi barındıran Fortnite 7.00 güncellemesi, özellikle mobil alanda uzun süredir beklenen yenilikleri sunması ile dikkat çekiyor. Gelin hep birlikte Fortnite 7.00 güncellemesinin tüm detaylarına bir göz atalım.

Fortnite 7.00 güncellemesi ile gelen yenilikler



Fortnite’ın çalışması için gerekli olan minimum macOS sürümü 10.13.6 olarak güncellendi.

Oyuncular yapı inşa ederken performansı iyileştirecek bazı güncellemeler yapıldı.

Günlük Görevler metinleri ve başka birkaç metin oyun dili değiştirildiğinde doğru görünecek şekilde düzeltildi.

Maçtan çıkıldığı sırada yaşanan bir hata sebebiyle oyunun çökmesine sebep olan sorun çözüldü.

İçerik yüklerken olası performans kayıplarına sebep olabilecek sorunlar çözüldü.