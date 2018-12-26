Fortnite 7.10 içerik güncellemesi ile gelen yenilikler

Epic Games bünyesinde yer alan Fortnite, gelişmeye devam ediyor. Yıl başı için 7.10 güncellemesini alan ve 7. sezona geçtiğimiz haftalarda start veren oyun, bugün yeni içerik güncellemesi ile karşımıza çıktı. Yeni eşya ve oyun modlarının eklendiği bu içerik güncellemesi ile oyunda yaşanan bir takım sorunlar da çözülüyor.

PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS ve Android platformlarına eş zamanlı gelen bu güncellemeyi bugün indirebilirsiniz.

Sınırlı süreli oyun modları

Fortnite’ın 14 Günü etkinliği boyunca hem eski hem de yeni SSM’ler ile karşılaşacaksınız. Büyük takımlı modlar iki günde bir değişirken küçük takımlı modlar 24 saatte bir değişecek.

Her gün saat 17.00’da oyuna girerek o gün oyuna hangi modlar gelmiş bakabileceksiniz.

Yeni silahlar ve eşyalar

Hediyeler, Kreatif Çantası’na tek kullanımlık eşya olarak eklendi.

Hediyeler oyundaki güçlü silah ve eşya setlerinden birini içerir.

Kakao .45 Tabanca haftalık mağazaya geliyor.

oDuvarlardan seken ve rakiplerin içinden geçen mermiler atan susturuculu bir tabanca.

o27 Aralık saat 03.00 ile 3 Ocak saat 03.00 arasında alınabilir.

Kartopu Atar, Fortnite’ın 14 Günü mücadelesinden kazanılabilecek bir ödül olarak geliyor. Orta büyüklükteki bir daire içindeki düşmanlara hasar vererek onları geri iten donmuş el bombaları fırlatır. Tekli olarak düşen, Efsanevi nadirlikte bir eşya (çantada aynı yuvada en fazla beş adet taşınabilir).

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