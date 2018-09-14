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Fortnite’a Hacivat kıyafeti geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.09.2018 16:42 | Son Güncelleme

Battle Royale türünün önemli temsilcilerinden biri olan Fortnite'a Hacivat kıyafeti geldi.

Fortnite’a Hacivat kıyafeti geldi

Fortnite'ı geliştiren Epic Games, bu kez Türkiye’deki oyuncularının hoşuna gidecek bir hareket yaptı. Tüm dünyada 125 milyondan fazla kişinin oynadığı oyuna bugün eklenen Hacivat, renkli görünüşü ve eğlenceli danslarıyla herkesin sevdiği bir karakter olmaya aday.

Fortnite’a Hacivat kıyafeti geldi

Hacivat; yeşil ve kırmızı renkli kıyafeti, kıvrık sivri uçlu ayakkabıları ve şapkasıyla adeta gölge oyunundan fırlamış gibi duruyor. Bu özel karakterin eşyaları da oldukça özel. Gölge Oyunu adında bir planörü olan Hacivat’ın kaynak toplamak için kullandığı Kütük Yaran adlı bir de baltası bulunuyor.

Hacivat kıyafeti ücretli satılıyor

Oyuncular destansı nadirlikteki Hacivat kıyafetini oyun içi para birimi olan V-Papel kullanarak alabilecekler. 1500 V-Papel karşılığında alınabilecek olan kıyafet yalnızca üç günlüğüne oyun içi markette yer alacak. Bu süre içinde kıyafeti edinen oyuncular ise istedikleri kadar kullanabilecekler.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Battle Royale Fortnite

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