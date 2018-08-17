Fortnite Android betası için cihaz listesi

PC ve konsollarda geniş bir kullanıcı kitlesine erişen Fortnite, kısa süre önce iOS için de oyun severlerin beğenisine sunulmuştu. Android tarafında ilk etapta Samsung’un üst segment modellerine özel olarak kullanıma sunulacak olan Fortnite, sonrasında ise diğer markaların telefonları için de kullanılabilir olacak.

Hatırlanacağı üzere Fortnite Android betası, Galaxy Note 9’un tanıtıldığı gün yani 9 Ağustos’ta start almıştı. İlk etapta sadece belli başlı Samsung cihazlarında oynanabilen beta, şimdi diğer modellerde de oynanabiliyor.

Epic Games tarafından yapılan açıklamada Fortnite Android betası için yeni bir cihaz listesi paylaşıldı. Paylaşılan listede, beta sürecine katılabilecek telefonlar yer alıyor.

Fortnite Android betası için yayınlanan son listeye aşağıdan göz atabilirsiniz.

Uyumlu Cihazlar:



Samsung Galaxy: A5, A7, J7 Prime, J7 Pro, On7, S7 / S7 Edge, S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4

Google: Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL

Asus: ROG Phone, Zenfone 4 Pro, 5Z, V