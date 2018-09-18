Fortnite boşandırma konusunda birinci!

Evet, biz oyuncular bazen oyunlara karşı fazlasıyla sadık olabiliyoruz. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyor veya dış dünyayı umursamayan ruh hallerine girebiliyoruz. Ancak daha önce hiç bir oyunun boşanmaya yol açtığını duydunuz mu?

Boşanma aşamasındakiler için bilgi ve hizmet sunan bir İngiliz sitesi olan Divorce Online'ın bir raporuna göre Fortnite, İngiltere'deki 200'den fazla boşanma dilekçesinde yer aldı ve bu durum duyanları şaşkına çevirdi. Bir oyundan dolayı 200'den fazla boşanma dilekçesi?

Divorce Online, çevrimiçi bağımlılığın 2018 yılında İngiltere'deki boşanma davalarının gerekçelerinden biri olduğunu açıkladı. Divorce Online, "Bu rakamlar yılın başından bu yana ele aldığımız 4,665 dilekçenin kabaca yüzde 5'ine denk geliyor." dedi.

Boşanmak isteyen eşlerin daha derin nedenlerine ulaşmak isterdik ancak maalesef bu bilgiler raporlarda yer almıyor. Yapımcı Epic Games ise henüz bu şaşırtıcı rapor konusunda bir açıklama yapmış değil.

Tabii ki oyunu tamamıyla yuva yıkan bir konumda bulundurmakta yanlış. Sonuç olarak oyun başında aralıksız zaman geçiren oyuncularda da suçu aramak lazım.

Kaynak: Teknolojioku

