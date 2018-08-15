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Fortnite destekli Android telefonların tam listesi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.08.2018 09:38 | Son Güncelleme

Epic Games’in Android’de Beta aşamasındaki oyunu Fortnite için müjdeli haber bugün geldi. Fortnite çok yakında daha fazla Android telefonu destekleyecek. İşte Fortnite destekli Android telefonların tam listesi!

Fortnite destekli Android telefonların tam listesi

Epic Games, Galaxy Note 9 etkinliğinde PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve iOS’te olan Battle Royale türündeki oyununu Android’e getireceğini açıklamıştı. Beta testleri süren oyun Play Store yerine Galaxy App Store‘da yayınlanmıştı. İlk etapta başta Galaxy modelleri olmak üzere sınırlı Android telefonda test edilen oyun için bugün müjdeli haber geldi.

Firma, resmi Twitter hesabı üzerinden attığı Tweet ile oyunun çok yakında daha fazla Android telefonda destekleneceğini açıkladı. Ayrıca oyunu destekleyen güncel Android telefon listesi de yayınlandı.

Eğer Galaxy dışında bir cihaz kullanıyorsanız; oyunu Epic Games‘in Web sitesi üzerinden indirebilirsiniz. Oyunu indirmek için mail adresiniz ile kayıt olmanız ve indirme davetiye linkinin size mail ile gelmesini beklemeniz gerekiyor.

Fortnite destekli Android telefonlar tam liste

Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9+
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8+
Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy S7 edge
Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy Tab S4
Samsung Galaxy Tab S3
Google Pixel
Google Pixel XL
Google Pixel 2
Google Pixel 2 XL
Asus ROG Phone
Asus ZenFone 4 Pro
Asus ZenFone 5V
Asus ZenFone V
Essential Phone
Honor 10
Honor Play
Huawei Mate 10
Huawei Mate 10 Pro
Huawei Mate RS
Huawei Nova 3
Huawei P20
Huawei P20 Pro
Huawei V10
LG G5
LG G6
LG G7 ThinQ
LG V20
LG V30
LG V30+
Nokia 8
OnePlus 5
OnePlus 5T
OnePlus 6
Razer Phone
Xiaomi Mi 5
Xiaomi Mi 5S
Xiaomi Mi 5S Plus
Xiaomi Mi 6
Xiaomi Mi 6 Plus
Xiaomi Mi 8
Xiaomi Mi 8 Explorer
Xiaomi Mi 8SE
Xiaomi Mi Mix
Xiaomi Mi Mix 2
Xiaomi Mi Mix 2S
Xiaomi Mi Note 2
ZTE Axon 7
ZTE Axon 7s
ZTE Axon M
Nubia Z17
Nubia Z17s
Nubia Z11

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Anahtar Kelimeler:
Fortnite android teknoloji

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