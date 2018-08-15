Fortnite destekli Android telefonların tam listesi

Epic Games, Galaxy Note 9 etkinliğinde PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve iOS’te olan Battle Royale türündeki oyununu Android’e getireceğini açıklamıştı. Beta testleri süren oyun Play Store yerine Galaxy App Store‘da yayınlanmıştı. İlk etapta başta Galaxy modelleri olmak üzere sınırlı Android telefonda test edilen oyun için bugün müjdeli haber geldi.
Firma, resmi Twitter hesabı üzerinden attığı Tweet ile oyunun çok yakında daha fazla Android telefonda destekleneceğini açıkladı. Ayrıca oyunu destekleyen güncel Android telefon listesi de yayınlandı.
Eğer Galaxy dışında bir cihaz kullanıyorsanız; oyunu Epic Games‘in Web sitesi üzerinden indirebilirsiniz. Oyunu indirmek için mail adresiniz ile kayıt olmanız ve indirme davetiye linkinin size mail ile gelmesini beklemeniz gerekiyor.
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Samsung Galaxy S9+
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8+
Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy S7 edge
Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy Tab S4
Samsung Galaxy Tab S3
Google Pixel
Google Pixel XL
Google Pixel 2
Google Pixel 2 XL
Asus ROG Phone
Asus ZenFone 4 Pro
Asus ZenFone 5V
Asus ZenFone V
Essential Phone
Honor 10
Honor Play
Huawei Mate 10
Huawei Mate 10 Pro
Huawei Mate RS
Huawei Nova 3
Huawei P20
Huawei P20 Pro
Huawei V10
LG G5
LG G6
LG G7 ThinQ
LG V20
LG V30
LG V30+
Nokia 8
OnePlus 5
OnePlus 5T
OnePlus 6
Razer Phone
Xiaomi Mi 5
Xiaomi Mi 5S
Xiaomi Mi 5S Plus
Xiaomi Mi 6
Xiaomi Mi 6 Plus
Xiaomi Mi 8
Xiaomi Mi 8 Explorer
Xiaomi Mi 8SE
Xiaomi Mi Mix
Xiaomi Mi Mix 2
Xiaomi Mi Mix 2S
Xiaomi Mi Note 2
ZTE Axon 7
ZTE Axon 7s
ZTE Axon M
Nubia Z17
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