Fortnite için Travis Scott konseri geliyor

Epic Games, geçmişte benzer şekilde Marshmello ve Major Lazer gibi sanatçılar ile de iş birliği yaptı. Marshmello Fortnite iş birliği, oyun içi dükkândan satın alınabilecek Marshmello kozmetiklerinin yanı sıra bir etkinlik de içeriyordu. Ayrıca, oyunculara kozmetik sağlayan tamamlamaları gereken bazı görevlerde vardı. Bu kez Travis Scott Astronomical adındaki yeni etkinlik ile

Travis Scott Fortnite konseri bu sefer beş farklı gösterim zamanı ile oyun içinde olacak:

24 Nisan 2020 Cuma 02:00:00 Gmt+3

24 Nisan 2020 Cuma 17:00:00 Gmt+3

25 Nisan 2020 Cumartesi 07:00:00 Gmt+3

25 Nisan 2020 Cumartesi 18:00:00 Gmt+3

26 Nisan 2020 Pazar 01:00:00 Gmt+3

Travis Scott Astronomical etkinlik gösterilerinden herhangi birine katılırsanız, Astroworld Cyclone Glider'ın yanı sıra iki yükleme ekranı ile ödüllendirileceksiniz. Marshmello etkinliği gibi, bu etkinlik için de birtakım görevler olacak. Bu görevleri tamamladıktan sonra, oyuncular yeni ücretsiz kozmetiklerle ödüllendirilecek. Bu görevler v12.41 Fortnite güncellemesinde oyuna eklenecek.

Görevleri başarı ile bitiren oyuncular ücretsiz Travis Scott Fortnite kozmetikleri olan bir emote, sprey ve bir banner kazanacak. İşbirliğinin bir parçası olarak, eşya dükkanında birkaç ay önce ilk kez Ninja için eklenen ikon serisinin bir parçası olarak diğer satın alınabilir kozmetiklerle birlikte bir Travis Scott Fortnite kaplaması da olacak.

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