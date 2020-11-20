Fortnite iOS'a Nvidia GeForce NOW ile geri dönebilir!

Apple ile Epic Games arasındaki Fortnite davası hala sürüyor. Bu davada ne Apple ne de Epic Games geri adım atmıyor. iPhone, iPad, Apple Watch, Mac mağazası App Store'un sahibi olan Cupertinolu firma, Epic Games'in kendi ödeme sistemini Fortnite'a ekleyerek kuralları ihlal ettiğini düşünüyor. Epic Games ise yüzde 30'luk App Store komisyonuna karşı hayli tepkili. Mahkemede çözülecek olan davadan zararlı çıkanlar ise yine Fortnite'ı iOS cihazlarında oynayanlar oldu. Zira Apple, Epic Games geri adım atmayınca Fortnite'ı App Store'dan kaldırdı. Böylece Fortnite iPhone'larda oynanamaz hale geldi. Fakat bulut oyun hizmeti Nvidia GeForce NOW onların derdine derman olacak gibi.

NVİDİA GEFORCE NOW SAFARİ'YE GELDİ

Nvidia, GeForce NOW hizmetinin Safari tarayıcısı üzerinden iOS cihazlara geldiğini duyurdu. Duyuruya göre iOS kullanıcıları, play.geforcenow.com adresine giderek GeForce NOW kütüphanesine ulaşabiliyor ve kütüphanesindeki oyunları oynayabiliyor. İşte Fortnite'ın dönüşü de burada başlıyor.

FORTNİTE GEFORCE NOW İOS SAFARİ İLE GERİ DÖNÜYOR

GeForce NOW iOS için yapılan açıklamada Fortnite'ın yakında iOS Safari için GeForce NOW'a geleceği aktarılıyor. Nvidia, Fortnite'ın dokunmatik bir sürümünü etkinleştirmek için çalıştığını söylüyor. Bu da Fortnite platforma eklendiğinde oyunun Safari üzerinden oynanabileceği anlamına geliyor. Böylece App Store'da yasaklı olmasına rağmen oyun, iOS platformlara alternatif bir yöntem ile geri dönmüş oluyor.