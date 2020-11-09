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Fortnite iPhone'a geri geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.11.2020 08:34 | Son Güncelleme

Fortnite, iPhone'a geri getirebilir haberi oyun dünyasında heyecanla karşılandı. Silikon Vadisi'ndeki yeni gelişme, Fortnite'ın iPhone'a geri getirebileceği beklentilerini yükseltti.

Fortnite iPhone'a geri geliyor

Fortnite, aylar sonra iPhone’a geri dönebilir. Oyun hizmeti GeForce Now, iOS cihazları Safari üzerinden desteklemeye başladı, bu gelişme Fortnite’ı iPhone’a geri getirebilir.

Popüler oyun Fortnite, tarayıcıda çalışan oyun uygulaması sayesinde Apple’ın ücretlendirme anlaşmazlığı yüzünden koyduğu yasağı son gelişmeler sayesinde atlayabilir.

FORTNİTE, 13 AĞUSTOS’TA KALDIRILMIŞTI

Fortnite’ın geliştiricisi Epic Games, gelirini Apple’la paylaşmaktan kaçınmasını sağlayan bir güncelleme yayımlamış, bunun üzerine oyun 13 Ağustos’ta App Store’dan kaldırılmıştı. Şirketlerin hukuk mücadelesi ise devam ediyor.

Öte yandan Silikon Vadisi’nin teknoloji firmalarından Nvidia, GEForce Now isimli oyun hizmetinin, Apple'ın Safari tarayıcısında çalışan bir sürümünü geliştirdi. İşte bu gelişme, Fortnite’ın Apple kullanıcılarına yeniden ulaşmasını sağlayabilir.

Techplore’un haberine göre Nvidia, kısa süre içinde platformunda Fortnite’a da yer verebilir. Ancak oyunun Apple cihazlarını kapsama sokmaması hala mümkün.

FORTNİTE, APPLE BİLGİSAYARLARDA OYNANABİLİYOR

Nvidia, Fortnite’a Apple’ın mobil cihazları üzerinden erişilip erişilmeyeceğine dair bilgi vermekten kaçınıyor. Ancak oyun, halihazırda Nvidia sistemi aracılığıyla Apple’ın dizüstü bilgisayarları üzerinden oynanabiliyor.

Apple görüş almak için yapılan çağrıya henüz yanıt vermezken Epic Games de açıklama yapmayı reddediyor.

Epic Games ve Apple mücadelesinin temelinde Apple’ın tekelci bir yaklaşım olarak addedilen (App Store’daki) yüzde 30’luk gelir kesintisi yatıyor. İhtilafı çözecek davanın da gelecek yıla kadar tamamlanması beklenmiyor.

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