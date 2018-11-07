Fortnite Mobile 60 FPS desteğine kavuşuyor!

Battle Royale türündeki başarılı oyun olan Fortnite, bu yıl içerisinde ilk olarak iOS daha sonra da Android platformuna adım atmıştı. Ancak Epic Games, oyunun tüm cihazlarda stabil çalışması için 30 FPS kilidini oyuna eklemişti. Geliştirici firma, yaptığı geliştirmeler ile Fortnite’ı 60 FPS‘te çalıştırabildiğini açıkladı.

Epic Games’in duyurusuna göre; Fortnite çok yakında 60 FPS desteği ile güncellenecek. Ancak bu güncelleme sonucunda telefonların şarjlarının daha fazla gideceğini söyleyebiliriz. Firma ayrıca güncelleme ile oyuna fiziki kontrolcü desteğini de ekleyecek. MFI destekli kontrolcüler ile iPhone’a bağlanabilen kontrolcüler Fortnite’ta resmi olarak çalışacak. Android cephesinde ise hali hazırda bu özelliğin kullanılabildiğini belirtelim.

Firma ilerleyen dönemlerde; Android 7 ve daha eski diğer bazı işletim sistemlerinde büyük performans geliştirmeleri üzerinde çalışacağını da belirtiyor.

Fortnite güncellemesinin henüz ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor. Ancak bu duyuru resmi olarak geldiğinden, güncellemenin Aralık ayı içerisinde yayınlanacağını söyleyebiliriz. Bakalım mobil platformda PUBG Mobile ile Fortnite arasındaki rekabet ilerleyen dönemlerde nasıl bir hal alacak?

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