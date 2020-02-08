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Fortnite oyuncuları için Harley Quinn karakteri duyuruldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.02.2020 10:22 | Son Güncelleme

Epic Games, DC ve Marvel ile olan işbirliklerini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 2. sezona start veren Fortnite şimdi de DC’den Harley Quinn’i oyuna dahil etmek için kolları sıvadı.

Fortnite oyuncuları için Harley Quinn karakteri duyuruldu

Gotham Şehri’ni birbirine katan Kaos Kraliçesi Harley Quinn, 7 Şubat 2020 tarihinde Türkiye saati ile tam 03.00’da Fortnite’a gelecek.

Oyuna gelecek olan güncellemenin içerdiği Harley Quinn kıyafeti, Harley’nin Sopası ve Can Alıcı Balyoz kazmasıyla içerik mağazasında olacak. Epic Games ayrıca Daima Fantastiş Harley‘i de oyuna ekleniyor. Ancak bunu açmak için yapmanız gereken görevler olacak.

Daima Fantastiş Harley‘yi açmak için üç görevi tamamlamalısınız:

Tekli, Çiftli veya Ekipli’de önce ilk 30’a, sonra ilk 20’ye ve son olarak ilk 10’a gir.
Zayıf noktalara vur.
Kazmayla hasar ver.

Fortnite’a gelecek olan güncelleme ile Harley’i bu geceden itibaren yönetmeye başlayabileceksiniz. Bu karakterin PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android ve iOS’te eş zamanlı olarak kullanılabileceğini belirtelim.

Fortnite’ın önümüzdeki aylarda oyuna hangi yeni süper kahramanı ekleyeceği ise henüz bilinmiyor. Ancak tahminlere göre; yaklaşmakta olan Black Widow filminden dolayı Black Widow karakterinin önümüzdeki aylarda oyuna dahil edilme ihtimalinin çok yüksek olacağı söyleniyor.

Peki, siz Fortnite’a hangi süper kahramanın eklenmesini bekliyorsunuz? Veya oyuna bu tip karakterler sizce eklenmeli mi?

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Anahtar Kelimeler:
Fortnite Harley Quinn oyun

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