Fortnite para kazandıracak!

Tüm dünyada 125 milyondan fazla oyuncusu bulunan Fortnite’ın geliştiricisi Epic Games, içerik üreticilerinin işine yarayacak yeni bir etkinlik ile tekrardan karşımızda.

Fortnite’ın oyuncu topluluğunun oyuna gösterdiği sevgiye her fırsatta karşılık vermeye çalışan firma, bu kez içerik üreticilerinin para kazanabilecekleri bir etkinlik düzenliyor. Fortnite İçerik Üreticilerini Destekleme Etkinliği bu hafta yayınlanacak güncellemenin ardından başlayacak ve 31 Aralık’a kadar devam edecek.

Etkinlik süresince oyuncular oyun içinde V-Papel harcadıkça onların seçtikleri içerik üreticileri de belli bir oranda para kazanacaklar. Oyuncuların sevdikleri içerik üreticilerini desteklemek için Battle Royale modunda “İçerik Mağazası”na, Dünyayı Kurtar modundaysa “Ganimet” sekmesine giderek “Bir İçerik Üreticisini Destekle” seçeneğini seçmeleri gerekiyor.

Fortnite içerik üreticilerine para kazandıracak!

Oyuncular karşılarına çıkan kutucuğa desteklemek istedikleri içerik üreticisinin etiketini yazıp onayladıktan sonra oyunda yaptıkları harcamalardan seçtikleri kişi de pay alacak. Oyuncuların desteklemeyi seçtikleri içerik geliştiricileri 14 gün boyunca harcanan V-Papeller oranında para kazanacaklar. Bu hem parayla satın alınan hem de oyun içinde ücretsiz olarak kazanılan V-Papeller için geçerli.