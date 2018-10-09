Fortnite para kazandıracak!

Tüm dünyada 125 milyondan fazla oyuncusu bulunan Fortnite’ın geliştiricisi Epic Games, içerik üreticilerinin işine yarayacak yeni bir etkinlik ile tekrardan karşımızda.
Fortnite’ın oyuncu topluluğunun oyuna gösterdiği sevgiye her fırsatta karşılık vermeye çalışan firma, bu kez içerik üreticilerinin para kazanabilecekleri bir etkinlik düzenliyor. Fortnite İçerik Üreticilerini Destekleme Etkinliği bu hafta yayınlanacak güncellemenin ardından başlayacak ve 31 Aralık’a kadar devam edecek.
Etkinlik süresince oyuncular oyun içinde V-Papel harcadıkça onların seçtikleri içerik üreticileri de belli bir oranda para kazanacaklar. Oyuncuların sevdikleri içerik üreticilerini desteklemek için Battle Royale modunda “İçerik Mağazası”na, Dünyayı Kurtar modundaysa “Ganimet” sekmesine giderek “Bir İçerik Üreticisini Destekle” seçeneğini seçmeleri gerekiyor.
Fortnite içerik üreticilerine para kazandıracak!
Oyuncular karşılarına çıkan kutucuğa desteklemek istedikleri içerik üreticisinin etiketini yazıp onayladıktan sonra oyunda yaptıkları harcamalardan seçtikleri kişi de pay alacak. Oyuncuların desteklemeyi seçtikleri içerik geliştiricileri 14 gün boyunca harcanan V-Papeller oranında para kazanacaklar. Bu hem parayla satın alınan hem de oyun içinde ücretsiz olarak kazanılan V-Papeller için geçerli.
Miktar olarak ise destekçilerin harcadığı her 10.000 V-Papel için 5 dolar veya bu tutarın karşılığındaki yerel para olacak. 14 gün sonunda kullanıcılar farklı bir içerik geliştiricisini destekleyebilecekler veya seçtikleri kişiyi desteklemeye devam edebilecekler.
Etkinliğe Kimler Katılabilir?
Küçük-büyük fark etmeksizin Fortnite içerikleri üreten farklı toplulukları ödüllendirmeyi hedefleyen bu benzersiz etkinliğe Fortnite ile ilgili içerik üreten herkes katılabilir.
Twitch veya YouTube yayıncılarını, video üreticilerini, hikâye anlatıcılarını, cosplaycileri, sanatçıları, müzisyenleri ve topluluk kurucularını kapsayan bu gruptaki tüm içerik üreticileri, açıklanan şartları karşılamaları durumunda etkinliğe dâhil olmak için başvuru yapabilecekler. Etkinliğe katılmak için gerekli şartlarsa şunlar:
Son 30 gün içinde düzenli olarak Fortnite içerikleri üretmiş ve paylaşmış olmak.
Büyük sosyal medya platformlarından en az birinde 1.000’den fazla takipçi sahibi olmak.
İşbirliği Anlaşması’nı kabul etmek ve İçerik Üreticileri İçin Davranış Kuralları’na uymak.
Epic’in desteklediği bir yöntemle ödeme kabul edebilmek.
Kaynak: Teknolojioku
Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi
Silivri Cezaevi'nde 'yok artık' dedirten olay: Gardiyan ve hükümlü gece yarısı dışarıp çıkıp, bir paketle geri döndü!
Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!
Cani çiftten korkunç itiraf! Yaptıklarına inanamayacaksınız!
Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan
Muharrem İnce hakkında gündemi sarsacak iddia!
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi
Antalya'da kan donduran görüntü! Facia
Google Pixel 3 XL daha tanıtımı yapılmadan satışa sunuldu!
Microsoft'tan Windows 10 güncellemesiyle ilgili kritik uyarı! Sakın indirmeyin, yoksa...
Kanser tedavisi ve tümör tedavisinde MR LINAC devrim yaratacak! MR LINAC nedir? MR LINAC tedavisi hangi hastanede var?
Okuyucu Yorumları 0 yorum