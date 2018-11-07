Fortnite severlere güzel haber: Yepyeni silahlar geldi!

Yeni Fortnite güncellemesi dün akşam saatlerinde yayınlandı; pek çok yeni özellik de güncelleme ile birlikte oyun severlere sunuldu.

Fortnite bünyesindeki Battle Royale oyununa, yeni bir Ağır Taaruz Tüfeği, NFL Kostümleri ve yeni oyun modlarının eklendi.

Söz konusu güncelleme ile birlikte, detaylı bir güncelleme notu yayınlayan Epic Games’in v6.22 sürümüyle birlikte oyunculara ne gibi yenilikler sunuyor?

Oyuna yeni eklenen Ağır Taaruz Tüfeği, ender, epik ve efsanevi olarak bizleri karşılıyor. Başarılı oyunun Battle Royale moduna eklenen yeni silah ortalama olarak 46 hasar verebiliyor. Bunun haricinde ise 3.75 atış hızına sahip olduğu belirtilen söz konusu bu tüfeğin 25 mermi kapasiteli bir şarjöre sahip olduğunu da görmekteyiz. Aynı şekilde oyunun Battle Royale moduna eklenen Dehşetli Kapışma ile birlikte oyuncuları oldukça eğlenceli dakikalar bekliyor.

Kalabalık takımlardan oluşan bu Sınırlı Süreli Mod‘da, oyundaki takımlar hem birbirleriyle hem de Küp Canavarlarına karşı amansız mücadeleler verecek.