Fortnite severlere güzel haber: Yepyeni silahlar geldi!

Yeni Fortnite güncellemesi dün akşam saatlerinde yayınlandı; pek çok yeni özellik de güncelleme ile birlikte oyun severlere sunuldu.
Fortnite bünyesindeki Battle Royale oyununa, yeni bir Ağır Taaruz Tüfeği, NFL Kostümleri ve yeni oyun modlarının eklendi.
Söz konusu güncelleme ile birlikte, detaylı bir güncelleme notu yayınlayan Epic Games’in v6.22 sürümüyle birlikte oyunculara ne gibi yenilikler sunuyor?
Oyuna yeni eklenen Ağır Taaruz Tüfeği, ender, epik ve efsanevi olarak bizleri karşılıyor. Başarılı oyunun Battle Royale moduna eklenen yeni silah ortalama olarak 46 hasar verebiliyor. Bunun haricinde ise 3.75 atış hızına sahip olduğu belirtilen söz konusu bu tüfeğin 25 mermi kapasiteli bir şarjöre sahip olduğunu da görmekteyiz. Aynı şekilde oyunun Battle Royale moduna eklenen Dehşetli Kapışma ile birlikte oyuncuları oldukça eğlenceli dakikalar bekliyor.
Kalabalık takımlardan oluşan bu Sınırlı Süreli Mod‘da, oyundaki takımlar hem birbirleriyle hem de Küp Canavarlarına karşı amansız mücadeleler verecek.
Haberin başında da belirtiğimiz gibi yeni güncellemeyle birlikte oyunculara, NFL kostümlerini de kullanıma sunulacak. Yine aynı şekilde oyunun Battle Royale modunda kullanılacak olan bu kostümler, 10 Kasım saat 03:00′dan itibaren mağazadaki yerini alacak.
Oyuna eklenen iki yeni kahraman ve Renkli Şekerli Seri Makineli Tüfek ile birlikte oyuncular Vlad’ı geri döndüğüne bin pişman edecek.
Fakat Renkli Şekerli Seri Makineli Tüfeğin görev serisinin sonunda ödül olarak oyunculara verileceğini de belirtmekte yarar var. Şeker şeklinde mermilere sahip olan bu tüfeğin, kocaman şarjörü de oldukça dikkat çekiyor.
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