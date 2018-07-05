Fortnite v4.5 içerik güncellemesi geldi!

Dünyanın en çok izlenen ve oynanan oyunu olan Fortnite'a v.4.5 güncellmesi geldi. Dünyayı kasıp kavuran oyuna gelen güncelleme ile yeni bir silah eklendi. İşte güncelleme detayları;

Tambur Şarjörlü Tüfek (Battle Royale)

Uzun menzilli bir tüfeğin nefes kesici gücüyle bir hafif makineli tüfeğin atış hızı. Yeni Tambur Şarjörlü Tüfeği hemen oyunda bulun.



Koku Bombası (Dünyayı Kurtar!)

Bu koku da ne? Yıkıcıları Koku Bombası’yla tanıştırın, artık Dünyayı Kurtar! modunda da mevcut.



Özgürlük Müjdecisi Tabancası (Dünyayı Kurtar!)

Özgürlük Müjdecisi Tabancası’yla, Suratsızların gününü aydınlatın.



Yıldızlı Çizgili Kahramanlar (Dünyayı Kurtar!)

Yazın gelişini Yıldızlı Çizgili Kahramanlarla kutlayın! Kısa bir süre için Etkinlik Mağazası’nda bulabilirsiniz.



SİLAHLAR VE EŞYALAR

Tambur Şarjörlü Tüfek eklendi

Tambur Şarjörlü Tüfek uzun menzilli bir tüfeğin nefes kesici gücünü bir Hafif Makineli Tüfeğin atış hızıyla birleştiren bir silah.

Sıradışı ve Nadir çeşitleri mevcut.

26/27 taban hasar.

50 mermi kapasitesi.

Orta Boy Cephane kullanır.

Yer ganimetlerinde, sandıklarda veya otomatlarda bulunabilir.