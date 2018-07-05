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Fortnite v4.5 içerik güncellemesi geldi!

ESPOR HABERLERİ  | 05.07.2018 11:30 | Son Güncelleme

Fortnite v4.5 içerik güncellemesi geldi. İşte detayları.

Fortnite v4.5 içerik güncellemesi geldi!

Dünyanın en çok izlenen ve oynanan oyunu olan Fortnite'a v.4.5 güncellmesi geldi. Dünyayı kasıp kavuran oyuna gelen güncelleme ile yeni bir silah eklendi. İşte güncelleme detayları;

Tambur Şarjörlü Tüfek (Battle Royale)
Uzun menzilli bir tüfeğin nefes kesici gücüyle bir hafif makineli tüfeğin atış hızı. Yeni Tambur Şarjörlü Tüfeği hemen oyunda bulun.
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Koku Bombası (Dünyayı Kurtar!)
Bu koku da ne? Yıkıcıları Koku Bombası’yla tanıştırın, artık Dünyayı Kurtar! modunda da mevcut.
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Özgürlük Müjdecisi Tabancası (Dünyayı Kurtar!)
Özgürlük Müjdecisi Tabancası’yla, Suratsızların gününü aydınlatın.
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Yıldızlı Çizgili Kahramanlar (Dünyayı Kurtar!)
Yazın gelişini Yıldızlı Çizgili Kahramanlarla kutlayın! Kısa bir süre için Etkinlik Mağazası’nda bulabilirsiniz.
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SİLAHLAR VE EŞYALAR
Tambur Şarjörlü Tüfek eklendi
Tambur Şarjörlü Tüfek uzun menzilli bir tüfeğin nefes kesici gücünü bir Hafif Makineli Tüfeğin atış hızıyla birleştiren bir silah.
Sıradışı ve Nadir çeşitleri mevcut.
26/27 taban hasar.
50 mermi kapasitesi.
Orta Boy Cephane kullanır.
Yer ganimetlerinde, sandıklarda veya otomatlarda bulunabilir.

DÜNYAYI KURTAR!
Yıldızlı Çizgili İnşaatçı, Etkinlik Mağazası’na eklendi.
Yıldızlı Çizgili Penny - Efsanevi Elektrikçi.
5 Temmuz, 03.00 itibarıyla satışta.
Yıldızlı Çizgili İzci, Etkinlik Mağazası’na eklendi.
Yıldızlı Çizgili A.C. - Efsanevi Çığır Açıcı.
5 Temmuz, 03.00 itibarıyla satışta.

SİLAHLAR VE EŞYALAR
Koku Bombası eklendi
Düşmanlara zaman içinde hasar veren bir bulut yayan bir el bombası. Görev dışında kalıcılığı yoktur.
Özgürlük Müjdecisi Tabancası Haftalık Mağaza’ya eklendi.
Çarptığı yerden seken, patladığında küçük bir etki alanı içindeki düşmanları geri iten ve onlara hasar veren fişekler atar.
5 Temmuz, 03.00 itibarıyla satışta.
Vaşak Taarruz Tüfeği Haftalık Mağaza’ya eklendi.
Ortalamanın üstünde kafadan vuruş hasarı ve harika dengeliliği olan, yavaş ateş eden bir seri taarruz tüfeği.
5 Temmuz, 03.00 itibarıyla satışta.

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