Fortnite yeni bir güncelleme yayınladı

Battle Royale türündeki Fortnite, yeni gelişmelere hızlı tepki vermesi ile büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Xbox One‘a dün gelen güncelleme ile klavye ve mouse desteğine kavuşan Fortnite, bugün merakla beklenen yeni güncellemesini yayınladı.
Fortnite 6.30 güncellemesi ile oyuna yeni modlar ekleyen geliştirici ekip, oyundaki hataları da düzelterek oyunculara daha stabil bir oyun deneyimi vadediyor. Özellikle mobil ve Nintendo Switch platformlarında yapılan iyileştirmeler oyunu daha oynanabilir kılıyor. Biz de sizler için 6.30 güncellemesi ile gelen öne çıkan yenilikleri bir araya getirdik.
Fortnite 6.30 güncellemesi ile gelen yenilikler!
Yemek savaşı modu!
Maçın ilk dakikalarında haritanın tam ortasında aşılamayan bir duvar bulunacak.
İki takımın tarafında da haritanın merkezine yakın yerde inşaat halinde birer restoran olacak. Restoranların içindeyse takımları temsil eden dev maskotlar duracak.
Maskotunun kafası parçalanan takım maçı kaybedecek.
Takımlar duvarın geçilmez olduğu süreyi restoranlarının etrafına güçlü kaleler inşa etmek için kullanmalılar.
Duvar indiği anda rakip takım sizin maskotunuzu parçalamadan hamle yapıp onlarınkini yerle bir etmelisiniz!
Maçın başında kırmızı renkli özel Mühimmat Destekleri gelecek. İçlerinde bir sürü silah, mermi, tek kullanımlık eşya, tuzak ve yüzlerce metal yapı malzemesi bulunacak.
Oyuncular, avlandıktan 7 saniye sonra çantalarındaki eşyalarla birlikte yeniden doğacaklar.
Avlanan kişi, cephanesinin belli bir yüzdesini ve yapı malzemelerinin bir kısmını (30 ahşap, 30 taş ve 60 metal) ganimet olarak yere düşürecek.
Oyuncular yok ettikleri nesnelerden normalin iki katı kadar kaynak toplayacak.
Yerde bulunan yapı malzemeleri öbek başına 20’den 50’ye yükselecek.
Bu modda patlayıcı silahlar ve eşyalar bulunmayacak.
Silahlar
Zemin Tareti (Efsanevi Tuzak) oyuna eklendi.
oYer ganimetlerinde, mühimmat desteklerinde, otomatlarda ve mühimmat lamalarında bulunabilir.
oMermisi sınırsızdır ama çok sık ateş edildiğinde hararet yapabilir.
oYalnızca zemine yerleştirilebilir.
oZemin Tareti’ne doğrudan ateş ederek veya altındaki yapı desteğini kırarak tuzağa zarar vermek mümkün.
oBir kere yerleştirildikten sonra hangi takımdan olduğu fark etmeksizin tüm oyuncular tarafından kullanılabilir.
Bir araçtaki yolcu Vantuzatar kullandığında aracın sahip olduğu ivme daha çok korunacak ve Vantuzatar’ın kazandırdığı hareket hızı yumuşatılacak.
Oyunculara kazmayla verilen hasar 10’dan 20’ye çıkarıldı.
Oynanış
Dört Teker’in ortaya çıkma oranı %50’den %100’e çıkarıldı.
Oyun Kumandası Atamaları – Varsayılan oyun kumandası yapılandırması artık Profesyonel Savaşçı değil, Profesyonel İnşaatçı olacak. Bu sebeple varsayılan özel atamalar da Profesyonel Savaşçı yerine Profesyonel İnşaatçı’ya göre düzenlendi.
İfade, sargı bezi ve kalkan iksiri kullanmak gibi hareket engelleyen eylemler artık Kaydırayak tuzağına maruz kalınsa da kullanılabilir.
Verilen hasarı gösteren sayılar artık başlangıç adasında da görünecek.
oOyuncular artık başlangıç adasında da hasar alabilecekler fakat canları 1 canın altına düşmeyecek.
oEkran titremesi gibi sadece vurulan oyuncuya görünen efektler oynatılmayacak.
oBaşlangıç adasında verilen hasarlar görev ilerlemesi olarak kaydedilmeyecek.
Oyuncular Hafif Makineli Tüfek gibi tam otomatik silahlarla kısa seri atışlar yaptığında efektler daha iyi görünecek.
oİz sürücüler ve atış sesleri çok daha tutarlı olacak.
Nintendo Switch’e yeni bir “Kamerayı Sıfırla” eylemi eklendi. Eylemi istediğiniz bir tuşa atayarak kameranızı ufuk çizgisine hizalayabilirsiniz.
oVarsayılan düğme atamalarında bu ayar yok. Kendiniz bir tuşa atamalısınız.
oBu özellik sayesinde hareket kontrollerini kullanan oyuncuların kamera açısını sıfırlaması çok daha kolay olacak.
Oyuncuların tam olarak avlanmadan önce yere devrildikleri evrenin süresi 50 saniyeden 60 saniyeye çıkarıldı.
Mobil
Korna düğmesi, Gösterge Paneli Düzen Aracı’ndaki ilave düğmelere eklendi. Böylece herhangi bir aracı sürerken aniden gelen korna çalma ihtiyacınızı giderebileceksiniz.
Gösterge Paneli Düzen Aracı’nı kullanarak Avlama Bildirimleri penceresinin yerini değiştirebileceksiniz.
Silahları otomatik toplama ve kapıları otomatik açma ayarları yeni başlayan oyuncularda varsayılan olarak kapalı ama istendiğinde açılabilir olacak.
Uygulama simgesi daha yeni Android sürümlerinde köşeye doğru yayılacak.
Kullanıcı arayüzü artık Pixel 3 ve Pixel 3 XL telefonların ekranlarının üst tarafındaki siyah bölmeye uygun şekilde görüntülenecek.
Gölgelendirici önbellek özelliği, Pixel 2 XL’taki bellek sorunlarını çözmek için etkinleştirildi.
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