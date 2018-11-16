Fortnite yeni bir güncelleme yayınladı

Battle Royale türündeki Fortnite, yeni gelişmelere hızlı tepki vermesi ile büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Xbox One‘a dün gelen güncelleme ile klavye ve mouse desteğine kavuşan Fortnite, bugün merakla beklenen yeni güncellemesini yayınladı.

Fortnite 6.30 güncellemesi ile oyuna yeni modlar ekleyen geliştirici ekip, oyundaki hataları da düzelterek oyunculara daha stabil bir oyun deneyimi vadediyor. Özellikle mobil ve Nintendo Switch platformlarında yapılan iyileştirmeler oyunu daha oynanabilir kılıyor. Biz de sizler için 6.30 güncellemesi ile gelen öne çıkan yenilikleri bir araya getirdik.

Fortnite 6.30 güncellemesi ile gelen yenilikler!

Yemek savaşı modu!



Maçın ilk dakikalarında haritanın tam ortasında aşılamayan bir duvar bulunacak.

İki takımın tarafında da haritanın merkezine yakın yerde inşaat halinde birer restoran olacak. Restoranların içindeyse takımları temsil eden dev maskotlar duracak.

Maskotunun kafası parçalanan takım maçı kaybedecek.

Takımlar duvarın geçilmez olduğu süreyi restoranlarının etrafına güçlü kaleler inşa etmek için kullanmalılar.

Duvar indiği anda rakip takım sizin maskotunuzu parçalamadan hamle yapıp onlarınkini yerle bir etmelisiniz!

Maçın başında kırmızı renkli özel Mühimmat Destekleri gelecek. İçlerinde bir sürü silah, mermi, tek kullanımlık eşya, tuzak ve yüzlerce metal yapı malzemesi bulunacak.

Oyuncular, avlandıktan 7 saniye sonra çantalarındaki eşyalarla birlikte yeniden doğacaklar.

Avlanan kişi, cephanesinin belli bir yüzdesini ve yapı malzemelerinin bir kısmını (30 ahşap, 30 taş ve 60 metal) ganimet olarak yere düşürecek.

Oyuncular yok ettikleri nesnelerden normalin iki katı kadar kaynak toplayacak.

Yerde bulunan yapı malzemeleri öbek başına 20’den 50’ye yükselecek.

Bu modda patlayıcı silahlar ve eşyalar bulunmayacak.