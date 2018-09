Forza Horizon 4 tüm arabaların listesi!

2017 Abarth 124 Spider 2016 Abarth 695 Biposto 1980 Abarth Fiat 131 1968 Abarth 595 esseesse 2017 Acura NSX 2002 Acura RSX Type-S 2001 Acura Integra Type-R 2017 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2014 Alfa Romeo 4C 2007 Alfa Romeo 8C Competizione 1968 Alfa Romeo 33 Stradale 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Stradale 1965 Alfa Romeo Giulia TZ2 1934 Alfa Romeo P3 2015 Alumi Craft Class 10 Race Car 1973 AMC Gremlin X 1971 AMC Javelin AMX 2554 AMG Transport Dynamics M12S Warthog CST 2016 Ariel Nomad 2013 Ariel Atom 500 V8 2012 Ascari KZ1R 2017 Aston Martin DB11 2016 Aston Martin Vulcan 2016 Aston Martin Vantage GT12 2013 Aston Martin V12 Vantage S 2012 Aston Martin Vanquish 2010 Aston Martin One-77 1964 Aston Martin DB5 1960 Aston Martin DB4GT Zagato 1958 Aston Martin DBR1 2016 Audi R8 V10 plus 2015 Audi S1 2015 Audi RS 6 Avant 2015 Audi TTS Coupé 2013 Audi RS 4 Avant 2013 Audi RS 7 Sportback 2013 Audi R8 Coupé V10 plus 5.2 FSI quattro 2011 Audi RS 3 Sportback 2011 Audi RS 5 Coupé 2010 Audi TT RS Coupé 2009 Audi RS 6 2006 Audi RS 4 2003 Audi RS 6 2001 Audi RS 4 Avant 1995 Audi RS 2 Avant 1986 Audi #2 Audi Sport quattro S1 1983 Audi Sport quattro 1964 Austin FX4 Taxi 1965 Austin-Healey 3000 MKIII 1958 Austin-Healey Sprite MkI 1939 Auto Union Type D

Dinamik hava değişimlerine yeni bir bakış açısı getiren Forza Horizon 4, Xbox One X tarafında 4K destekli olarak çıkışını gerçekleştirecek. Xbox One platformunun yanı sıra PC için de çıkacak olan oyun, Microsoft'a özel olduğundan sadece bu iki platform için mevcut.

2010 Maserati Gran Turismo S 2004 Maserati MC12 1961 Maserati Tipo 61 Birdcage 1957 Maserati 300 S 1953 Maserati A6GCS/53 Pininfarina Berlinetta 1939 Maserati 8CTF 2016 Mazda MX-5 2013 Mazda MX-5 2011 Mazda RX-8 R3 2005 Mazda Mazdaspeed MX-5 1997 Mazda RX-7 1994 Mazda MX-5 Miata 1990 Mazda Savanna RX-7 2018 McLaren 720s Coupé 2018 McLaren Senna 2015 McLaren 650S Coupe 2015 McLaren 570S Coupé 2013 McLaren P1 1997 McLaren F1 GT 1993 McLaren F1 2017 Mercedes-AMG GT R 2016 Mercedes-AMG C 63 S Coupé 2015 Mercedes-AMG GT S 2015 Mercedes-Benz #24 Tankpool24 Racing Truck 2014 Mercedes-Benz Unimog U5023 2013 Mercedes-Benz G 65 AMG 2013 Mercedes-Benz A 45 AMG 2013 Mercedes-Benz E 63 AMG 2012 Mercedes-Benz C 63 AMG Coupé Black Series 2012 Mercedes-Benz SLK 55 AMG 2011 Mercedes-Benz SLS AMG 2009 Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series 1998 Mercedes-Benz AMG CLK GTR 1990 Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II 1955 Mercedes-Benz 300 SLR 1954 Mercedes-Benz 300 SL Coupé 1939 Mercedes-Benz W154 1949 Mercury Coupe 1971 Meyers Manx 1986 MG Metro 6R4 1966 MG MGB GT 1958 MG MGA Twin-Cam 2013 MINI X-Raid All4 Racing Countryman 2012 MINI John Cooper Works GP 2009 MINI John Cooper Works 1965 MINI Cooper S 2014 Morgan 3 Wheeler 2010 Morgan Aero SuperSports 1958 Morris Minor 1000

2017 Nissan GT-R

2016 Nissan TITAN Warrior Concept

2012 Nissan GT-R Black Edition

2010 Nissan 370Z

2003 Nissan Fairlady Z

2002 Nissan Skyline GT-R V-Spec II

2000 Nissan Silvia Spec-R

1998 Nissan R390

1998 Nissan Silvia K's Aero

1997 Nissan Skyline GT-R V-Spec

1995 Nissan NISMO GT-R LM

1994 Nissan Silvia K's

1993 Nissan Skyline GT-R V-Spec

1993 Nissan 240SX SE

1992 Nissan Silvia CLUB K's

1987 Nissan Skyline GTS-R (R31)

1973 Nissan Skyline H/T 2000GT-R

1971 Nissan Skyline 2000GT-R

1969 Nissan Fairlady Z 432

2010 Noble M600

1969 Oldsmobile Hurst/Olds 442

1984 Opel Manta 400

2016 Pagani Huayra BC

2012 Pagani Huayra

2010 Pagani Zonda R

2009 Pagani Zonda Cinque Roadster

1962 Peel P50

2011 Penhall The Cholla

1984 Peugeot 205 Turbo 16

1971 Plymouth Cuda 426 HEMI

2015 Polaris RZR XP 1000 EPS

1987 Pontiac Firebird Trans Am GTA

1977 Pontiac Firebird Trans Am

1973 Pontiac Firebird Trans Am SD-455

1969 Pontiac GTO Judge

2018 Porsche Cayenne Turbo

2018 Porsche 911 GT2 RS

2017 Porsche Panamera Turbo

2016 Porsche 911 GT3 RS

2016 Porsche Cayman GT4

2015 Porsche Macan Turbo

2015 Porsche Cayman GTS

2014 Porsche 911 Turbo S

2014 Porsche 918 Spyder

2012 Porsche 911 GT2 RS

2012 Porsche Cayenne Turbo

2012 Porsche 911 GT3 RS 4.0

2004 Porsche 911 GT3

2003 Porsche Carrera GT

1998 Porsche 911 GT1 Strassenversion

1995 Porsche 911 GT2

1989 Porsche 944 Turbo

1987 Porsche 959

1982 Porsche 911 Turbo 3.3

1973 Porsche 911 Carrera RS

1971 Porsche #23 917/20

1960 Porsche 718 RS 60

1957 Porsche 356A Speedster

1955 Porsche 550A Spyder