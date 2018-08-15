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Forza Horizon 4, Türkçe dublajla gelmeyecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.08.2018 09:32 | Son Güncelleme

Microsoft’un E3 2018 etkinliğinde Türkçe dublaj seçeneği ile geleceğini duyurduğu Forza Horizon 4 için beklenmedik bir açıklama yapıldı. İşte detaylar.

Forza Horizon 4, Türkçe dublajla gelmeyecek!

Konsol sektörünün önemli isimlerinden biri olan Microsoft, söz konusu Türkçe oyunlar olunca Sony kadar istekli bir görünüm çizmiyor. Bilindiği üzere Sony, genel olarak PlayStation 4’e özel olarak satışa sunduğu oyunlarda Türkçe dublaj ya da Türkçe altyazı desteğine yer vermeye özen gösteriyor. Nitekim 2018 içerisinde satışa sunulan God of War ve Detroit Become Human, Sony’nin Türkçe dil desteğine sahip oyunlarından sadece ikisi.

Microsoft da E3 2018’de tanıttığı Forza Horizon 4 için Türkçe dublaj ve Türkçe alt yazı seçeneğinin mevcut olacağını açıklamıştı. Bu açıklama özellikle Xbox One sahipleri tarafından sevinçle karşılanmıştı.

Fakat Xbox Türkiye’den geçtiğimiz gün konu hakkında önemli bir açıklama geldi. Firmadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“2 Ekim 2018‘de Türk oyun severlerle buluşacak olan Forza Horizon 4 oyunumuz, elimizde olmayan teknik problemler nedeniyle Türkçe dublaj ve altyazı yerine yalnızca Türkçe altyazı seçeneğiyle sunulacaktır.

Yapılan bu değişiklikten ötürü bizim de en az sizin kadar üzgün olduğumuzu belirtiriz. Türkçe dublajlı ForzaHorizon 4 için ön siparişte bulunan kullanıcılarımızın ürünleri arzu ettikleri takdirde Xbox Store üzerinden iade edilecektir.

Türkiye ve Türkçe oyun pazarına özel yerelleştirme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu süreçte anlayışınız ve desteğiniz için çok teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,”

Uzun lafın kısası, 2 Ekim’de raflardaki yerini alacak olan Forza Horizon 4, sadece Türkçe alt yazı seçeneğiyle satışa sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Forza Horizon 4 Türkçe teknoloji

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